В Москве не согласовали ни одну из трех заявок оппозиции на митинг 31 августа

Мэрия Москвы отказалась согласовать заявленные на 31 августа протестные шествия по Тверской улице и проспекту Сахарова.

Как передает «Интерфакс», об отказе столичных властей согласовать очередной митинг оппозиции в Facebook написала глава Совета депутатов Гагаринского района и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Елена Русакова.

По словам Русаковой, она вместе с депутатами Григорием Толкачевым, Юрием Зуевым и Нодари Хананашвили предлагала мэрии два возможных маршрута протестного шествия, однако власти отклонили оба предложения. Телеканал «Дождь» сообщает, что альтернативных вариантов маршрута организаторам, вопреки закону, не предложили.

Кроме того, свои заявки на проведения митингов 31 августа подавали также Либертарианская партия, планировавшая организовать шествие от Пушкинской площади до проспекта Сахарова, и московское отделение «Партии перемен», однако все они получили в мэрии отказы.

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь при этом отмечает, что на странице московского штаба Алексея Навального в Facebook шествием «Против политических репрессий», запланированным также на 31 августа, интересуются порядка 3 тысяч человек, на кнопку «Пойду» нажали уже 892 человека.

Напомним, ранее мэрия Москвы отказалась согласовать оппозиционерам акцию за допуск независимых кандидатов и прекращение уголовных дел на выходные 24-25 августа.