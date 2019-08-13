Оппозиционеры подали заявки на митинг и шествие 24 августа в Москве

Уведомления о проведении митинга и шествия 24 августа подали опозиционные политики: глава штаба Гудкова Эльвира Вихарева, недопущенный к выборам Александр Соловьев и координатор «Открытой России» Татьяна Усманова, сообщает «Новая газета».

Заявки были поданы на две локации: площадь Победы и проспект Сахарова (там заявка на шествие и митинг). Предполагаемое число участников — до 100 тысяч человек. Согласно уведомлению, акция начнется в 14:00 и продлится три часа.

Ранее московские власти отказали в согласовании шествия 17 августа муниципальным депутатам, сославшись на нарушение сроков подачи уведомления. Но один из заявителей, глава округа Якиманка Андрей Морев, настаивает, что депутаты представительных органов власти имеют право подавать заявки за пять дней до назначенной акции.