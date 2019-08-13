В центре внимания
Фото: Global Look Press
ОМОН тоже протестует. Сотрудники Росгвардии требуют обеспечить их жильем
Накат на Навального: новые обыски, допросы и аресты в ФБК
Новое "Болотное дело": решили пересажать всех, кто выходит на прогулки?

Новости дня

13 августа, вторник

[18:05]Оппозиционеры подали заявки на митинг и шествие 24 августа в Москве
[17:31]Медиков, работавших на месте ЧП под Северодвинском, отправили на обследования
[17:28]В Госдуме предложили установить правила утилизации пищевых отходов
[16:39]Американскую журналистку оштрафуют за съемку на встрече с мэром Киселевска
[15:55]Профессии кассира и повара названы самыми востребованными на рынке труда
[15:48]Фигурант уголовного дела о "массовых беспорядках" снова госпитализирован
[15:33]В Екатеринбурге выселили фонд помощи детям с аутическими расстройствами
[14:37]Зеленский упростил получение гражданства для россиян, преследуемых на родине
[14:33]Песков осудил применение грубой силы при разгоне акций протеста
[13:05]Бывшего президента Киргизии обвинили в попытке госпереворота
[12:05]Активиста Котова будут судить за неоднократное нарушение правил митинга
[11:49]Кибермошенники начали запрашивать ID устройств у своих жертв
[11:18]Мэрия отказала мундепам в согласовании акции протеста 17 августа

12 августа, понедельник

[18:27]"Союзмультфильм" удивился выпуску памятных монет в честь "Бременских музыкантов"
[18:26]Челябинская журналистка, писавшая о коррупции, получила ранение в голову
[18:25]Число фигурантов "дела 27 июля" увеличилось до четырнадцати
[18:25]В Подмосковье при сортировке мусора нашли тело ребенка
[18:24]Студенты сибирского вуза сделали из "Калины" катафалк
[18:23]Минобрнауки предлагает повысить порог приема в столичные вузы
[18:23]В Красноярске на крупном продуктовом рынке произошел пожар
[18:22]Колебания инфляции в России связали с подорожанием овощей и фруктов
[18:22]Сайт авиакомпании "Победа" подвергся хакерской атаке в день распродажи
[18:20]Валерий Рейнгольд назвал игру обновленного "Спартака" убедительной
[15:35]Владимира Путина просят оштрафовать за езду на мотоцикле без шлема
[15:33]Россиянин пытался вывезти в Финляндию почти 40 кг красной икры
[15:33]Девушка, которую ударил в живот сотрудник МВД, написала заявление в СК
[15:29]В Москве ожидаются дожди с грозами и потепление
[15:29]Россия предложит Китаю вместе выявлять организаторов протестов в Москве и Гонконге
[13:56]Средний чек россиянина за месяц стал меньше на 10 рублей
[13:15]33 человека пострадали от взрывов на военном складе Красноярского края за август
[13:14]В Свердловской области проверяют информацию о свалке из уголовных дел
[13:11]СПЧ изучит ситуацию с реанимацией режиссера Дмитрия Васильева после задержания
[13:10]Депутаты хотят зафиксировать прибыль аптек от наценок на лекарства
[12:05]Элла Памфилова отказалась перенести выборы в Мосгордуму по просьбе Яшина
[12:05]С начала 2020 года платная рыбалка останется только на спецводоемах
[12:04]Опрос выявил долю москвичей среди пришедших на согласованный митинг 10 августа
[12:03]Ущерб от незаконной рубки леса в Бурятии с начала года превысил 308 млн рублей
[11:03]Уведомление о шествии 17 августа поступило в мэрию Москвы
[11:03]В Красноярском крае погибли четверо туристов

11 августа, воскресенье

[15:53]Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве


В одной только Москве 2758 камер // фото: агентство «Москва»
Гаишные камеры вышли из тени – и разоблачили навигаторы
Фото: Global Look Press
Со страховкой – хоть потоп? Как защититься от стихийных бедствий
Фото: Shutterstock
Как правильно выбрать арбуз?
Фото: Global Look Press
Сколько действуют результаты ЕГЭ?
Фото: Global Look Press
Курс на осень: полезные советы для желающих укрепить иммунитет
кадр из фильма "Иди и смотри"
В США назвали советский фильм лучшим кино о Второй мировой войне
Фото: Global Look Press
Семь шагов против инсульта
Планы на выходные: куда в Москве отправиться всей семьей в августе
// фото: Martin Poole / moodboard / Global Look Press
Как технично собраться в отпуск налегке: пять простых лайфхаков
Стоп-кадр: «Россия 1»
Возвращение "Сватов" и другие ожидаемые новинки кино- и телесезона

Оппозиционеры подали заявки на митинг и шествие 24 августа в Москве

Политика
18:05, 13 августа 2019

Уведомления о проведении митинга и шествия 24 августа подали опозиционные политики: глава штаба Гудкова Эльвира Вихарева, недопущенный к выборам Александр Соловьев и координатор «Открытой России» Татьяна Усманова, сообщает «Новая газета».

Заявки были поданы на две локации: площадь Победы и проспект Сахарова (там заявка на шествие и митинг). Предполагаемое число участников — до 100 тысяч человек. Согласно уведомлению, акция начнется в 14:00 и продлится три часа. 

Ранее московские власти отказали в согласовании шествия 17 августа муниципальным депутатам, сославшись на нарушение сроков подачи уведомления. Но один из заявителей, глава округа Якиманка Андрей Морев, настаивает, что депутаты представительных органов власти имеют право подавать заявки за пять дней до назначенной акции.

Теги: Выборы в Мосгордуму – 2019

Поделитесь статьей:

Политика

Оппозиционеры подали заявки на митинг и шествие 24 августа в Москве

Читать далее >

Алексей Навальный // Фото: Андрей Струнин

Политика

Накат на Навального: новые обыски, допросы и аресты в ФБК

Читать далее >

Политика

Фигурант уголовного дела о "массовых беспорядках" снова госпитализирован

Читать далее >

Политика
Народ и рэперы против арестов и за свободные выборы: митинг в Москве 10 августа
Оппозиционеры подали заявки на митинг и шествие 24 августа в Москве
Фигурант уголовного дела о "массовых беспорядках" снова госпитализирован
Песков осудил применение грубой силы при разгоне акций протеста
Общество
Ценные бумаги с рисками и президент без шлема: юридический обзор
В Госдуме предложили установить правила утилизации пищевых отходов
Американскую журналистку оштрафуют за съемку на встрече с мэром Киселевска
Ицхак Адизес выступит на форуме в Санкт-Петербурге
Колумнисты
Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

К плюсам эпохи Путина можно отнести окончательное сбрасывание масок – отсроченное, половинчатое, но все же наглядное формирование русского фашизма

Avatar

Белковский
Станислав

политолог

В истории с моряками, захваченными в Керченском проливе, всё осложняется нежеланием сторон поступиться хотя бы крупицей державной гордости: это может быть сочтено слабостью

Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

В случае с выборами в Мосгордуму власти не удержались, не убили в себе начальников всея Руси — и получили вполне предсказуемую бучу, ставшую большой головной болью


Культура и ТВ
Антон Долин: Тарантино не знает, чем занимается Мединский
У Минкультуры нет информации о рассмотрении в КС жалобы "Пионера" на цензуру
Практически каждый второй россиянин не читает книги, показал опрос
Квентин Тарантино: Обвинения "Однажды в Голливуде" в расизме – это bullshit
Шоу-бизнес
"Переводы Гоблина нравятся тем, кто кино по-настоящему не любит"
Эдгард Запашный простил мертвого Доренко за "подонка"
Александр Васильев: Алла Вербер никогда не говорила о болезнях
Перукуа

Здоровье
Кофе оказался натуральным "антидепрессантом" со своими плюсами и минусами
Депутаты хотят зафиксировать прибыль аптек от наценок на лекарства
Минпромторг назвал преждевременными выводы о "вымывании" дешевых лекарств
Доказательства новой методики лечения Альцгеймера подвергли сомнению
Туризм
Адище и грузинские бандиты: приключения Ивлеевой в путешествиях
Сайт авиакомпании "Победа" подвергся хакерской атаке в день распродажи
"Победа" разрешила брать в салон самолета ноутбуки сверх нормы ручной клади
В руководстве Москвы винят протесты в нанесении ущерба бизнесам и имиджу столицы
Авто
Гаишные камеры вышли из тени – и разоблачили навигаторы
Студенты сибирского вуза сделали из "Калины" катафалк
Водитель взорвавшейся на МКАДе "теслы" получил перелом ноги
На задержанных 27 июля подан иск на 12,5 млн рублей за перекрытие движения
Недвижимость
Нехорошие квартиры: как вернуть заплаченные мошенникам миллионы
Проблемы в транспортной инфраструктуре Москвы влияют на недвижимость
"Авито Недвижимость" объяснила резкое подорожание квартир-студий в России
Сбербанк решился на снижение ставки по ипотеке
Читайте также
Свежий номер

Белозеров повязан квартирной цепью // фото в статье: Global Look Press
Миллиарды – вагонами. Кто и как обогащается на контрактах с РЖД
Слева сверху по часовой стрелке: отец Сергея Собянина Семён; Марат Хуснуллин; Максим Ликсутов; Наталья Сергунина // фото: агентство «Москва»
Cемейные и имущественные секреты правительства Москвы
Фото: Дмитрий Соколов
Радиоактивная Москва: где фонит столица
Олег Мельников // фото: Андрей Струнин
Противник рабства попал в плен в Сирии?
Олег Дерипаска // фото: Global Look Press
Как закалялся Дерипаска
Елизавета Олескина
Елизавета Олескина:
Старики имеют право на полноценную жизнь
9 января 2018 года Титиева задержали за «хранение наркотиков»
Оюб Титиев:
Пока будет Путин – будет Кадыров
Елена Вавилова
Агент разведки Елена Вавилова:
Нас обменяли на Скрипаля и еще трех изменников
Наталья Синдеева // фото: Global Look Press
Наталья Синдеева:
Независимость "Дождя" – уже фактор риска
Ирина Антонова // фото: Андрей Струнин
Ирина Антонова:
Моя цель – возродить музей, который разгромил Сталин


Эдгард Запашный // фото: Global Look Press
Эдгард Запашный простил мертвого Доренко за "подонка"
Фото: Global Look Press
Фейк недели: как "база штаба Навального" попала к "Товарищу майору"
стоп-кадр / YouTube
"Ахмат" снова забил "козла" на стадионе
Ольга Бузова // фото: Global Look Press
Ольгу Бузову раскритиковали за плагиат в сценических костюмах
Фото: кадр из фильма «Смерть Сталина»
"Смерть Сталина" подвела Мединского под Конституционный суд

Фото: Дмитрий Этманов
Современный спорт стал жертвой черного пиара в Пермском крае
Фото в статье: Global Look Press
Теперь даже двухэтажные: прошлое и будущее вагона-ресторана
// фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press
Ученые посоветовали смотреть чайкам в глаза, чтобы они не отнимали еду
Rammstein // фото: Global Look Press
Москвичи сметают билеты на западных звезд и не хотят слушать российских на халяву
// фото: Michaela Begsteiger / Global Look Press
Кофе оказался натуральным "антидепрессантом" со своими плюсами и минусами