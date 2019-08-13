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Новое "Болотное дело": решили пересажать всех, кто выходит на прогулки?

Политика
09:04, 13 августа 2019
«Собеседник» №30-2019

Сергей Абаничев в суде // фото: Максим Блинов / РИА «Новости»
Сергей Абаничев в суде // фото: Максим Блинов / РИА «Новости»

После акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля, на которой полиция побила все предыдущие рекорды по задержаниям, СКР возбудил 9 уголовных дел против 16 человек (на момент подписания номера). 

«Всю Москву решили пересажать?»

Сразу после того, как мэр столицы Сергей Собянин заявил о «массовых беспорядках» в Москве, в столице начались аресты. Списки фигурантов дела постоянно пополняются. Утром 9 августа в них появился новый «участник массовых беспорядков» – Айдар Губайдулин.

– Все понимают, что никаких массовых беспорядков не было, – заявил его адвокат Максим Пашков. – Все следственные действия выполняются по ночам. Ну что за гестапо-то такое? Всю Москву решили пересажать?

Накануне еще один фигурант «московского дела» Сергей Фомин, ранее объявленный в розыск, сдался полиции добровольно. По словам Фомина, он был на отдыхе и о розыске узнал из интернета. Сдаться у него получилось только с 4-й попытки. Один раз полицейские даже поинтересовались, насколько сильно он пьян, раз сам приехал в отдел. К вечеру его доставили в Басманный суд. Заседание проходило в знаменитом 21-м зале, где в 2016 году решался вопрос об аресте экс-министра Улюкаева.

Сергею 36 лет, он программист. Раньше политикой не занимался. Первой акцией протеста, на которой он побывал, было шествие в поддержку Ивана Голунова 12 июня. 27 июля он вышел на улицу во второй раз. С ним были его двоюродная сестра Ольга Проказова, ее супруг Дмитрий и их годовалый ребенок, которого Фомин некоторое время пронес на руках. Из-за этого теперь супругов пытаются лишить родительских прав, а Фомина обвиняют в том, что он, прикрываясь ребенком, «скрылся с места преступления». 

При этом на видео, где парень, похожий на Фомина, действительно берет ребенка на руки и вместе с его родителями куда-то идет, не заметишь ни полиции, ни других митингующих. Абсолютно мирная картина.

– Я не признаю своей вины, я не сделал ничего плохого! – выкрикнул Фомин, когда трое полицейских в сопровождении нескольких приставов вводили его в зал суда. Выглядел он измотанным, скорее всего ночью не спал.

Стоявшая рядом со мной мама Сергея – невысокая пожилая женщина – что-то прошептала его отцу. Мужчина держал в руках пакет с вещами. Оба сильно нервничали. От разговора они отказались.

– Простите, но мы за эти дни просто вымотались, совершенно нет сил, – сказала женщина.

Ольга и Дмитрий Проказовы, пришедшие в суд поддержать Сергея, тоже не захотели общаться с журналистами.

– То, что вменяют Сергею, я комментировать не могу: это просто текст 212-й ст. УК – совершенно нечеткая, размытая формулировка, – поделился после заседания адвокат Фомина Алексей Веселов. Само заседание длилось несколько минут. 

Из суда вышли родители Сергея и грустно побрели в сторону метро. Пакета с вещами при них уже не было. 

Цифра

Более 100 тысяч подписей собрала за 5 дней петиция с требованием прекратить «московское дело».

Группа риска

Единого принципа в подборе фигурантов «московского дела», как и в «Болотном деле», видимо, нет. Есть тенденция хватать волонтеров из штаба Соболь, а также тех, кто просто подвернулся под руку. Например, бывший росгвардеец (!) Павел Устинов просто вышел из метро на площадь перед «Известиями». И тут же был повален на землю и жестоко избит. Его обвиняют в том, что он вывихнул омоновцу плечо. На видео задержания омоновец в наплечниках и прочей защите, вроде как получивший травму, весьма энергично охаживает парня дубинкой.

Активист из Нижнего Новгорода Владислав Барабанов был задержан в числе прочих 1373 граждан, ночевал в отделении, а утром получил 7 суток. 3 августа на выходе из спецприемника его вновь задержали и увезли, не дав даже поздороваться с матерью. 4 августа суд предъявил ему обвинение в участии в массовых беспорядках. Барабанов уверен, что причиной всему – его деятельность в Нижнем Новгороде. Он активно выступает как на митингах, так и в одиночных пикетах.

Как полагает адвокат Владислава Илья Уткин, у судей есть «установка» отправлять под стражу всех фигурантов «московского дела».

– Судья дала возможность ознакомиться с делом, но очень при этом торопила, – говорит Уткин. – В материалах – только протоколы допроса, которые не имеют отношения к Барабанову (сам он от показаний отказался. – Ред.), и два черно-белых скриншота плохого качества.

Жертвы урны и стакана

Один из самых юных фигурантов дела, 21-летний Самариддин Раджабов, помимо участия в массовых беспорядках, обвиняется в том, что бросил в росгвардейца пластиковую бутылку, и тот в результате «почувствовал сильную физическую боль». По словам адвоката Анри Цискаришвили, парень с 1 августа держит голодовку в знак протеста против своего ареста. 

Сергей Абаничев, 25-летний менеджер, как и Раджабов, обвиняется в насилии над полицейскими.

– Сергею вменяют «бросок банкой в полицейского», – говорит адвокат «Агоры» Светлана Сидоркина. – При этом 27 июля у него в руках был только бумажный стакан из-под кока-колы, который он потом выкинул.

Сам Сергей говорит, что ни в какой акции не участвовал, а шел сдавать в ремонт свою обувь. Что называется, «сходил за хлебушком». Родные Сергея уверяют, что он  добрейшей души человек, который покупает корм бездомным кошкам, ходил на «Короля Льва» с плюшевой игрушкой и никогда не занимался политикой. Теперь, возможно, займется.

А вот 48-летний Евгений Коваленко вину признает и не отрицает, что бросил в сторону полицейских урну.

– Там, судя по видео, началось массовое задержание, потасовка. Я думаю, что он просто хотел отпугнуть, но явно не причинить вред, – говорит адвокат по назначению Сергей Юрков.

Коваленко работал в РЖД – в ведомственной охране на транспорте. В Подмосковье у него осталась пожилая мама, которую он содержал. Она даже не может приехать в Москву – просто нет денег на дорогу.

Дальше – больше?

Если у «болотников» была мощная, массовая поддержка, то у фигурантов «московского дела» с этим пока не очень. Если не считать 21-летнего студента ВШЭ Егора Жукова, за которого выступили студенты ВШЭ и проректор вуза Валерия Касамара.

В чем конкретно обвиняют Егора, стало известно только на суде. Оказывается, на акции 27 июля он «делал жесты направо» толпе. Как сообщил главред «Эха Москвы» и глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов, который видел ролик, легший в основу обвинения, студент таким образом выполнил работу полиции – переместил людей с проезжей части на тротуар. Суд оценил это как организацию протеста и назначил парню два месяца под стражей.

Скорее всего перечисленные здесь фигуранты «московского дела» – это только начало. Судя по реакции властей на мирный протест, которую трудно назвать адекватной, нас ожидает еще волна арестов. И, возможно, не одна.

Кого и в чем обвиняют

  • Участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК): Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Егор Жуков, Сергей Абаничев, Алексей Миняйло, Павел Устинов, Сергей Фомин, Владислав Барабанов, Даниил Конон, Самариддин Раджабов, Иван Подкопаев, Айдар Губайдулин, Данила Беглец.
  • Неопасное для жизни и здоровья насилие в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК): Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Самариддин Раджабов.
  • Опасное для жизни и здоровья насилие в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК): Павел Устинов.
  • Оставление в опасности (ст. 125 УК) и неисполнение родительских обязанностей (ст. 156 УК). Подозреваемые: Ольга и Дмитрий Проказовы.
  • Возбуждение вражды к сотрудникам полиции с угрозой насилия (ч. 2 ст. 282 УК): Владислав Синица.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №30-2019 под заголовком «Новое "Болотное"».

Теги: Болотное дело, Выборы в Мосгордуму – 2019

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