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Крутой и Вайкуле: а вы вдвоем, но не со мною

Шоу-бизнес
18:17, 22 августа 2019

Лайма Вайкуле; Игорь Крутой // фото: Global Look Press
Лайма Вайкуле; Игорь Крутой // фото: Global Look Press

Российские шоубиз-круги обсуждают напряженные отношения между Игорем Крутым и Лаймой Вайкуле из-за фестиваля в Юрмале.

Как известно, Лайма уже в пятый раз провела в концертном зале «Дзинтари» свой фестиваль «Рандеву» с участием топовых российских, украинских и других поп-артистов. Этот фестиваль стал своего рода заменой «Новой волне», которая проходила там же много лет, однако вынуждена была съехать в Россию после околополитического скандала: Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерию Латвия отказалась впускать в страну из-за их заявлений о поддержке действий Путина на Украине.

Теперь же, спустя четыре года, Крутой неожиданно признался, что в момент возникновения «Рандеву» вел переговоры о возвращении своего фестиваля в Юрмалу. А про Вайкуле высказался так: «Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья. Каждый из нас живет по своей совести».

К совести Лаймы, однако, можно взывать разве что по поводу сугубо политическому: мол, нехорошо соблазнять всяких пугачевых и стасов михайловых в то время, когда их коллегам запретили въезд. Игорь Крутой, впрочем, в отличие от некоторых других российских деятелей не стал прессовать детище Вайкуле сразу же после его появления. Однако теперь, когда страсти улеглись, апелляции к порядочности латвийской певицы выглядят как некоторая обида.

Возможно, Крутой не хотел выносить сор из избы еще и потому, что у самого Игоря Яковлевича при всем его влиянии на шоу-бизнес далеко не всегда идеально складывались отношения с главными фигурами поп-тусовки, например с той же Аллой Пугачевой. Он называл ее музой своей «Новой волны», но в какой-то момент отношения не то чтобы испортились, но, скажем так, охладились. Вопросы о том, куда подевалась муза, Крутого, с одной стороны, раздражали, с другой — очень волновали где-то глубоко внутри.

Если бы композитор сразу высказал «фи» певице, это внесло бы смятение и раскол в поп-дружину, которая скандалы такого плана не очень любит. А политика могла бы окончательно рассорить наше музыкальное политбюро.

Еще один вопрос, который возникает в связи с запоздалым сожалением Крутого в адрес Вайкуле: зачем он вообще хотел вернуться в Юрмалу? Игорь Яковлевич, помнится, страдал на латвийском курорте от многих бытовых и коммерческих вопросов — от туалетов в гримерках до гостиничного лобби, взвинчивающего цены на билеты на период его фестиваля. И признавался, что рассматривал варианты переезда (может, блефовал?). 

К тому же переговоры о возрождении «Волны» на прежнем месте вряд ли могли идти без постановки вопроса об отмене запрета на въезд в Латвию для Валерии и Ко. Либо композитор — большой сторонник традиций и просто ностальгирует по Юрмале и «Дзинтари», либо хотелось восстановить площадку между Россией и Европой (наши персонажи из списков Forbes, тусовавшиеся в «Дзинтари», как известно, очень ценили такой расклад). Третий вариант — в Сочи его фестивалю еще хуже.

Между тем фестиваль Лаймы, судя по всему, пользуется поддержкой латвийских властей. И не факт что только моральной. «Рандеву» похож на тонкий политический ход, цель которого — закрепить право на жесткое «фи» в адрес России, но при этом оставить ее в зоне своего влияния, дав понять, что Латвия доброжелательна к российской публике и хочет принимать туристов с востока.

Лайма пошла еще дальше: этим летом ее «Рандеву» состоялось и в Одессе. Одесса — это уже совсем политично, потому что на Украину не может приехать значительная часть российских артистов. А в Одессу приехали украинские звезды (в том числе не ездящая в Россию, но порвавшая все наши хит-парады группа Kazka), Вахтанг Кикабидзе, Нино Катамадзе — в общем, эдакое «белое движение». Понятно, что инициатива провести украинскую версию «Рандеву» тоже могла получить всестороннее одобрение властей в Латвии.

Расклад с фестивальной географией вряд ли поменяется в ближайшее время. Крутой останется в Сочи, Лайма — в Юрмале и Одессе. И, чем черт не шутит, может расшириться и до Грузии, где никогда не было дефицита музыкальных талантов. 

Теги: Украина, Санкции, Протесты в Грузии

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