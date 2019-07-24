Фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву": праздник политического непослушания?

Фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву», отгремевший в минувшие выходные в Юрмале, в России вновь сочли политическим.

Хозяйка бала пригласила грузинскую певицу Нино Катамадзе, поддержавшую антироссийские выступления в Тбилиси, в качестве специального гостя. «И российские артисты это проглотят?», «Они выйдут на сцену?» – вопрошали «патриотически» настроенные наблюдатели в Москве. В Юрмале действительно правит бал наша попса, а вопросы к ней у части российской общественности возникли еще на этапе зарождения фестиваля «Рандеву», когда в Латвию перестали пускать Кобзона, Газманова и Валерию.

Пригласив Катамадзе, Лайма дала понять, что готова заниматься продвижением своего рода альтернативной России, только на культурном поприще. Если уж совсем утрировать, Вайкуле создает эдакий «Голос Америки», где дают выступить тем, кто отвержен у нас. История не нова: пару лет назад именно в Латвии проходил рок-фестиваль Kubana, который фактически выжили из России и он пустился в культурную эмиграцию. Там, помимо прочих, выступали артисты из Грузии, Украины и Белоруссии, оказавшиеся нежелательными в России по политическим причинам.

В этом году Лайма впервые проведет свой фестиваль не только в Юрмале, но и в Одессе. Как скажет Дмитрий Киселев: «Совпадение? Не думаю». В Одессу российские артисты в основной своей массе попасть не смогут из-за составленных на Украине черных списков. Там будут украинские поп-звезды, в том числе активно выступающие в России, плюс та же Катамадзе и Вахтанг Кикабидзе, который верен своему слову в Россию не приезжать.

В общем, как ни крути, Лайма устроила неслабый праздник непослушания и, возможно, вызовет раздражение уже не только у «патриотов»-активистов, но и в высших политических кругах России. Между тем этим активистам (причем не только российским, но и украинским, и грузинским) пора перестать играть в артистобол, попрекая свою попсу в том, что они не там и не тем поют. Проблема не в Лайме и не в российской поп-дружине, а в политиках, которым интересно играться в войнушку.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №27-2019 под заголовком «Лайма и праздник политического непослушания».