Наталия Орейро и Рита Ора споют на Новой волне 2019

24 августа в знаменитом Олимпийском парке Сочи стартует Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна».

Незадолго до этого события в подмосковном Country Club «Юдино Парк» состоялось официальное pre-party грядущего действа.

Одним из первых на вечеринку приехал Олег Газманов. «Есаул» признался, что бесконечно рад переносу конкурса из Юрмалы в Сочи. Напомним, что олимпийский курорт принимает «Новую волну» уже в пятый раз.

— В Латвии фестиваль десятки лет проходил в убитом зале! — признался Газманов. — Там даже не было нормальных туалетов! Артистам приходилось в очереди стоять. А сейчас все по-другому: организация шикарная, размах совершенно другой, сцена огромная, экраны. Мне все очень нравится!

Помимо Газманова, на pre-party конкурса были замечены диджей Катя Гусева, телеведущая Липа, группа MBAND, Катя Лель, Вахтанг и другие. Все они признались, что с нетерпением ждут поездки в Сочи.

На вечеринке организаторы «Новой волны» пообещали вновь удивить. Уже известно, что в этом году в Сочи соберутся самые яркие звезды эстрады. Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Александр Серов, Валерий Леонтьев, Лолита и другие споют свои самые лучшие хиты.

Не обойдется и без иностранных звезд. В этом году на «Новую волну» пожалует Наталия Орейро — звезда «Дикого ангела» выступит на творческом вечере Игоря Крутого. А в день закрытия конкурса, 29 августа, на сцену выйдет сама Рита Ора.