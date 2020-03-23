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23 марта, понедельник

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22 марта, воскресенье

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[15:56]В России число зараженных коронавирусом за день увеличилось почти на 20%
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21 марта, суббота

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Мастурбация и COVIDарность: как остаться человеком на фоне эпидемии

Здоровье и дом - Психология
13:07, 23 марта 2020

Иллюстрация: сайт COVIDарность
Иллюстрация: сайт COVIDарность

Коронавирус ожидаемо стал триггером для разговора о человечности в условиях эпидемии. «Сейчас как никогда необходимо быть добрым. С теми, кто болен и с теми, кто здоров, но напуган», — пишет в своем твиттере певица Lady Gaga. 

Канцлер Германии Ангела Меркель в экстренном обращении помимо врачей благодарит сотрудников супермаркетов и упрекает граждан: «Лихорадочная скупка продуктов, как будто их больше не будет, бессмысленна и, в конце концов, говорит об отсутствии солидарности с другими людьми» (цитата по «Новой газете»).

В России тем временем появляется низовой волонтерский проект, не связанный с государственными ведомствами. Сходить в магазин за продуктами, оплатить ЖКУ, погулять с собакой, посидеть с детьми, — такие варианты помощи людям на самоизоляции предлагают организаторы инициативы «COVIDарность». Она объединила в себе врачей, программистов, психологов, журналистов и кризисных менеджеров.

Пока в рамках проекта запущен телеграм- и vk-бот, подготовлены памятки о волонтерской безопасности, начинают работать группы психологической взаимопомощи, разработаны листовки, которые участники могут расклеить в своих подъездах, если готовы оказывать помощь. Но авторы напоминают про один из главных принципов филантропии — «помогаю себе, а потом другим».

На нависшую над человечеством тучу «уханьского» коронавируса теперь обратили внимание не только эпидемиологи с экономистами, но и сообщества психологов, социологов, антропологов. Sobesednik.ru изучил рекомендации специалистов гуманитарной области и делится основными идеями.

Сменить нездоровую тревогу здоровой обеспокоенностью

Ранее администрация больницы №40 в Коммунарке, где находятся все столичные больные коронавирусом и изолированные с подозрением на COVID, объявила о наборе волонтеров-психологов. Им поручат врачевать чувства страха и одиночества у заболевших и «окарантиненных».

Упомянутый проект «COVIDарность» в ближайшее время тоже планирует запустить колл-центр для обработки запросов и оказания юридической и психологической помощи.

Неизвестно, сколько депрессивных эпизодов породила сама пандемия и информационный шум вокруг нее, но новостная повестка явно наносит урон людям, склонным к катастрофизации и уверенным в своей беспомощности, пишет Psychology Today. Американских «тревожников» успокаивают: доля погибших на всю плотность населения страны составляет 0,00000056 человек, а доля переносчиков — 0,00055 человек. К тому же, человечество переживало и не такие эпидемии и в итоге восстанавливалось.

Ассоциация когнитивно-поведенческой психотерапии (АКПП) в своем сообществе публикует перевод схемы рационально-эмоциональной терапии миланского доктора Диего Саррацино, адаптированной под фобию вируса COVID-19. Схема предполагает переход от нездоровой тревоги к здоровой обеспокоенности. Постоянное мытье рук должно сменится более рациональным соблюдением гигиенических рекомендаций, а отслеживание новостей не должно сопровождаться перенасыщением информацией:

К страдающим обсессивно-компульсивным расстройством обратился самый медийный психолог России — Андрей Курпатов, который подробно в цифрах (как любят такие пациенты) пояснил, на каком расстоянии человека нужно обкашлять, чтобы он наверняка заразился вирусом. Также методолог дал на своем канале еще несколько лайфхаков о том, как правильно мыть руки, не трогать лицо и etc.

Помогать уязвимым

Портал PsyAndNeuro пересказал результаты исследования Центра психического здоровья Шанхая, в котором обработали более 52 тысяч анкет респондентов из Китая в период эпидемии коронавируса. Состояние дистресса (предневрозного состояния) было выявлено у 35% опрошенных китайцев

Чаще сильное волнение на фоне эпидемии отмечают женщины. Среди профессиональных групп дистресс наблюдается у многих мигрантов. Предполагается, что это связано с безопасностью общественного транспорта и неуверенностью в ожидаемом уровне доходов.

Иллюстрация: сайт «Гражданское содействие»

Мигранты, и, в частности, беженцы действительно более уязвимы в ситуации эпидемии. На это обращают внимание в российском комитете «Гражданское содействие». В организации объясняют, что возможность не пользоваться общественным транспортом, работать из дома и закупиться едой на несколько недель — это привилегия. Комитет организует сбор для помощи российским беженцам в условиях экономической дестабилизации. Помочь можно, сделав пожертвование, либо заказав доставку продуктов и средств личной гигиены.

В «Ночлежке», занятой проблемами бездомных людей в Петербурге и Москве, опасаются, что текущий кризис на фоне обвала рубля и эпидемии коронавируса оставит на улице немалое количество людей. Сейчас организация приостановила работу прачечной, душевых и психологических групп.

«Десятки государств сейчас призывают людей самоизолироваться и оставаться дома. Но как быть тем, кому негде укрыться? Бездомные люди всегда оказываются в большей опасности, чем те, у кого есть кров. Обычно это угроза насилия, грабежа, переохлаждения, травм. Сейчас ко всем этим тяготам добавляется угроза заразиться», — гласит просьба о донате на счет организации в официальном сообществе «Ночлежки».

Один из независимых книжных магазинов в Москве организовал в своем пространстве коробку помощи для бездомных. Туда все желающие могут принести антисептики, салфетки, медикаменты, мыло, чай, крупы и консервы.

В некоторых медучреждениях заявляют о сокращении числа доноров крови, из-за чего образуется дефицит биологической жидкости.

 «Проявление лучшего/худшего у людей, в первую очередь зависит от того как ведут себя другие вокруг», — пишет в сообществе АКПП руководитель карельского отделения ассоциации Юрий Мельник. По словам психотерапевта, даже личностно зрелые люди сводят на нет свою человечность в условиях паники и хаоса. «Давайте будем соблюдать не только медицинскую гигиену, но и следовать социальной гигиене для сохранения и поддержания нашей общей человечности и здоровья в целом», — заключает специалист.

Заботиться, но не давить на пожилых родственников

Под особым ударом эпидемии COVID-19 находятся люди в возрасте старше 60 лет. Их в первую очередь необходимо обеспечить заботой, но важно, чтобы она оставалась бесконтактной.

Свои рекомендации подготовила «Теплица социальных технологий», пообщавшись с сотрудницей фонда «Старость в радость» Александрой Кузьмичевой. Эксперт поясняет, что для пожилых людей поход в магазин — часть повседневного ритуала, который говорит о том, что жизнь продолжается. Здороваться с кассиром и охранником супермаркета для них важнее, чем кажется молодому человеку. 

Объяснить, что на время эпидемии ваша забота будет оправданной, нужно максимально аккуратно и, возможно, не один раз. При этом важно не выказывать свою раздражительность. Также стоит объяснить пожилым родственникам, что, если в квартиру кто-то звонит с предложением о помощи, то, вероятнее всего, это не из добрых намерений. В случае, если человек хочет помочь соседям, не надо стучать в двери, а лучше оставить объявление в подъезде со своим номером телефона.

Думать раньше, чем упреждать фейками

Антрополог, исследователь городских страхов Александра Архипова из РАНХиГС в подкасте «Медузы» рассказала слушателям об инфодемии (негативном информационном шуме об эпидемии), которая сильнее меняет поведение людей чем официальные медицинские рекомендации.

Архипова объясняет, что многие фейкньюс зачастую распространяются по принципу презумпции опасности и их распространением занимаются отнюдь не женщины старше 40 лет по WhatsApp, как принято думать до сих пор, а любой человек с любым уровнем образования. Осложняется это недоверием к официальным заявлениям властей и СМИ.

Антрополог приводит в пример медиаисследование: было проанализировано 125 тысяч цепочек в Твиттере и выяснилось, что вероятность перепоста фейковой новости на 70% выше, чем у достоверной информации. Архипова поясняет, что для человека важно в первую очередь предупредить аудиторию о чем-то и только потом думать, насколько это соответствует действительности.

Преамбулы о возможной недостоверности информации практически никак не влияют на распространение материала. А если текст дополняется ссылкой на инсайдера, это повышает рейтинг доверия к фейку.

В случае с продуктовым ажиотажем Александра Архипова видит принцип «самосбывающегося пророчества»: люди видят во френдлентах фотографии пустых полок и бегут затариваться в магазины, в результате чего отдельно взятые случаи, продемонстрированные в сети, приводят к реальному дефициту некоторых продуктов.

Антрополог РАНХиГС предлагает полагаться на (неанонимное) экспертное мнение: «Сейчас экспертное знание входит в ренессанс, оно вдруг вновь стало востребованным. У меня есть набор блогов врачей,вирусологов, эпидемиологов, я читаю сайт ВОЗ. Это единственный способ отличать что-то от чего-то. Но это затратно с точки зрения когнитивных усилий», — заключает Архипова.

Не трогать лицо, но трогать другие части тела

Министерство здравоохранения США в минувшую субботу опубликовало рекомендации по сексуальному здоровью в период эпидемии COVID-19. Ведомство настаивает, что в ближайшее время лучше любить только себя: трогать запрещено лицо, но не другие части своего тела. Мастурбация — самый безопасный секс на период карантина, но руки и секс-игрушки тоже перед самоудовлетворением лучше мыть с мылом не менее 20 секунд

Лишь в крайнем случае сексом можно заняться с соседом по квартире, если человек не против. Важно помнить, что вирус передается через слюну, но тут же минздрав из Нью-Йорка отмечает, что до сих пор COVID-19 не обнаружили в сперме и во влагалищном секрете.

Доктор Джулия Маркус в интервью The Guardian высказывает уверенность, что, если речь идет о паре постоянных партнеров, то при отсутствии известных симптомов (без применения ибупрофена) упомянутые ограничения все-таки не актуальны.

Всем остальным медики советуют разлогиниться в дейтинговых приложениях вроде «Тиндера» и сделать выбор в пользу секстинга (секс по переписке) или онлайн-секса посредством веб-камеры. При просмотре порно следует протирать экран своего гаджета, поскольку вирус может попасть на него с рук до того, как они были вымыты с мылом.

В случае с порно тоже есть некоторые проблемы. Сайт NoFap отмечает, что некоторые члены сообщества борющихся с понрозависимостью начали сообщать о срывах. Так, итальянец изолированный в своем доме на месяц жалуется, что сорвался за день трижды, хотя обычно это случалось единожды в неделю.

На сайте сообщества поясняют, что порно не обязательно для процесса мастурбации, а самоудовлетворением лучше не злоупотреблять. И то, и другое влияет на сексуальное здоровье таким образом, что меняется «система вознаграждения» в мозге и реальная близость не вызывает должных ощущений. Так и на карантине рекомендуется заменять лишние сеансы онанизма физическими упражнениями, медитацией или чем-то иным.

Смириться, мыть руки и ждать

Самые смиренные из паникеров уже давно утешают себя старой истиной: все пройдет, пройдет и это. Напомним, что в эпицентре распространения инфекции — Китае — за последнее время не диагностируют заражений внутри страны. Главный врач больницы №40 в Новой Москве Денис Проценко в интервью телеканул RT предположил, что он со своими родителямми встретится в сентябре, а сама эпидемия в России пойдет на спад уже в мае.

Теги: #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Психология

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