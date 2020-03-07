Биотехнолог из Америки призвала не прикасаться к лицу для профилактики COVID-19

Американская специлистка в области биотехнологий Сьюзен Десмонд-Хеллманн в интервью медицинскому журналу STAT отметила, что в текущее время мировой медицине сложно представить, какова летальность от нового коронавируса. Более четкие показатели пока ясны только по пациентам в возрасте 60 лет и с сопутствующими заболеваниями (в этой группе смертность достигает 15%).

Десмонд-Хеллманн отметила, что люди слишком полагаются на мытье руку в качестве профилактики. Эта мера действительно важна и должна занимать не менее 20 секунд. Но не везде у человека есть доступ к мылу и важнее в рамках этой неспецифической профилактики не трогать лицо.

«Я не запасаюсь продуктами и не покупаю маски, хотя согласна, что они должны быть доступны медицинским работникам. Я также согласна с тем, что школы должны начинать говорить с родителями о том, что они будут делать, если им придется учить детей дома», — говорит медик. По ее словам, сейчас мировое здравоохранение проседает в области диагностики коронавируса, а это важно в том числе для моделирования борьбы с инфекцией.

Сьюзен Десмонд-Хеллманн ранее являлась гендиректором Фонда Билла и Мелинды Гейтс, где руководила направлением разработки новых способов лечения инфекционных заболеваний. В нулевых она считалась ведущим специалистом в этой области.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в России за сутки выявлено еще четыре случая заражения коронавирусом. Трое пациентов находятся в Липецке и один в Санкт-Петербурге, пишет ТАСС.