Мошенники-дезинфекторы появились в России на фоне эпидемии

Петербургский комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности предупредил о появлении в России категории мошенников, которые представляются врачами и дезинфекторами, пишут «Невские новости».

Мошенники и воры проникают в домохозяйства под предлогом работ по профилактике коронавируса. В комитете настойчиво просят не доверять незнакомцам и уточняют, что никакие медицинские или иные официальные городские службы не ходят по домам в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Также ведется активная работа по профилактике появления фейкньюс об «уханьской» пневмонии и распространении коммерческх предложений по диагностике коронавируса. В Петербурге этот тест можно сделать бесплатно в больнице.