"Тележку охраняй, чтобы гречку не спёрли!": как россияне штурмуют магазины

Корреспонденты Sobesednik.ru побывали в десятке магазинов Москвы и Московской области и составили общее впечатление о штурмах полок супермаркетов, которые устроили россияне, охваченные паникой из-за коронавируса.

Селфи с пустыми полками

Площадь молла «Авиапарк» – 230 тысяч квадратных метров. Это самый большой торговый центр в самом большом городе страны. Где же ещё искать товар, как не здесь? И всё-таки… нет, не здесь.

В целом на прилавках изменений не видно. В шесть часов вечера на полках есть даже туалетная бумага и соль. Консервы – в наличии. Запеченные овощи – в комплекте. Замороженное мясо, рыба – в ассортименте. И только крупы там, где нас нет. Светло-серые прилавки под надписью «Крупа гречневая» вычищены так, словно здесь собираются проводить лабораторные исследования по коронавирусу.

– Идиоты! Люди – просто идиоты! Пойдем отсюда, – говорит девушка, уводя своего парня подальше. Они пришли не закупится гречихой, а просто убедиться в том, что фотографии пустых полок с крупой, которые наводнили интернет, правдивы.

Каждый третий, кто оказался здесь, достает телефон. Девушки делают селфи, ребята из недальних южных стран звонят родственникам по видеосвязи, молодежь пилит ролики для Инстаграма.

– Давай снимем, как мы дерёмся за гречку! – креативят трое пацанов с крашеными волосами. Пока идет съемка, вдалеке ждет очереди другая компания. Они будут драться за туалетную бумагу.

«Отсыпь гречи, 40 рублей тебе потом отдам»

– Если хотите купить крупу, приходите лучше сутра, – объясняет мне уставшая работница магазина, отвечающая за раскладку продуктов. – Магазин открывается в 8, к 11 здесь уже пусто. Самые популярные товары — сахар, мука и конечно, гречка. Не успеваем пополнять. Люди сначала разбирают самую дешевую, а потом — ту что осталось.

– А может, принесете ту, что на складе завалялась? Могу добавить сверху, если надо, – говорю ей.

– Да вы что, мы склад не используем. Всё, что привозят, сразу выставляется.

Кто-то по ошибке занес сюда пачку овсянки «Золотая».

– Да это гречка золотая, а не овсянка! – ворчит мужик в потертой черной куртке.

Цена у пустых лотков и правда кажется завышенной — 80 рублей. При этом сверху зачеркнута цена в 100 рублей. Мол, скажите спасибо.

Читаю новости — действительно. С 17 марта оптовые цены на гречку и рис в России начали расти. За неделю до этого тонна гречневой крупы стоила на 480 рублей дешевле. Рис расстроил чуть меньше, прибавив 385 рублей. Есть те, кто заметил это раньше. На прошлой неделе пресс-служба Федеральной антимонопольной службы сообщила о росте жалоб от граждан. На официальном уровне рост цен объясняют сбоями поставок с рынков Китая.

– Мне вообще плевать на карантин. Я просто хотела купить гречки один пакет. Просто дома закончилась. Да за такую цену не буду брать из принципа! – кипятится девушка, которая пришла затариться в «Ашан» с подругой.

– Да ладно, давай вместе возьмем, потом мне на 40 рублей отсыпешь, – подруга нашла выход. Вот бы ее такую отправить в группу ОПЕК+ заключать сделку по нефти!

Слышен скрип колес. Моя собеседница в накидке «Ашана» катит сюда тележку с небольшим пополнением из 20 пачек вожделенной ядрицы (все-таки была заначка). Покупатели провожают ее взглядом. Когда товар появляется на полке, осторожно стекаются к нему, присаживаются на корточки. Трогают упаковку, читают состав, словно не веря глазам.

Беру пять пачек и я. В научных целях.

Идем в центр магазина, ставим гречку на самое видно место – рядом с центральным проходом. Спустя 30 минут весь набор остается на месте. Вне декораций из пустых полок красавица гречиха почему-то никого не возбуждает.

«Люди тащат все подряд»

Микрорайон Опалиха, хоть он и относится к Красногорску и находится в 9 километрах от МКАД, отнести к городу сложно. В Опалихе много чего нет. Например, торговых центров и гипермаркетов. Есть сетевые супермаркеты, которые можно пересчитать по пальцам одной руки.

Во «Вкусвилле» не самые низкие цены, поэтому вечером там все, как обычно. Человек пять в зале не спешено набирают еду в тележки. Нет только туалетной бумаги и кошачьего наполнителя. Гречки по 93 рубля — завались.

– Ажиотаж пошел на спад, но еще пару дней назад скупали абсолютно все, – говорит кассир и закатывает глаза.

А вот в местной «Пятерочке» признаки ажиотажа по-прежнему наблюдаются. Уже который день я не могу купить овсяные хлопья по акции за 29 рублей.

– Они были с утра, но до обеда муку и крупу разбирают, – говорит продавец. – Тащат все – особенно гречку, макароны, подсолнечное масло берут коробками. Не успеваем выкладывать. Заказывать больше товара? Да вы что! Мы и так не справляемся, а закончится все, он у нас в складском помещении стоять будет — там и так места нет.

В зале шесть сотрудников выкладывают товар на полки, из складского помещения крепкие грузчики, кавказские парни с бородами, периодически вывозят товары. В этой «Пятерочке» за неимением достойной альтернативы товар в принципе разбирают хорошо, но такого я не видела никогда.

Раскупили все макароны и крупы, за исключением перловки и манки. Покупают по акции даже дорогие зубные пасты, которые раньше не трогали. Из туалетной бумаги к моему приходу в семь вечера осталось штук пять рулонов самой дешевой, серой туалетной бумаги.

– Вот сумасшедшие, – говорит кассир в перчатках, отдавая мне сдачу.

Тонкие силиконовые печатки на полке с хозтоварами стоят нетронутые.

В «Магните» почти ничего не изменилось. Мука в наличии, можно даже купить макароны по акции за 34 рубля 99 копеек. Но следы ажиотажа есть и здесь, на полках висит объявление: «Если вы не нашли нужный товар, значит, мы уже везем его в магазин, и очень скоро он появится на полке».

В «Магните» смели шпроты и некоторые кошачьи корма с курицей — надо и о котиках позаботиться.

– Позовите второго кассира. У вас тут народа много в очереди, – кричит девушка. Она пьяна, а народа немного, шесть человек.

– У нас тут пятый день толпы, – ворчит кассирша.

По дороге вспоминаю, что туалетную бумагу я так и не купила, а дома осталась всего пара рулонов. Захожу во «Вкусвилл» за сидром залить горе. Его там много.

«Вот повезло – при мне завезли овощи!»

Мы с мужем специально отправились закупаться в гипермаркет METRO в 2 часа ночи, чтобы избежать толкучки. Таких, как мы, оказалось ещё семей 50, судя по машинам. Люди были очень бодры и пачками сгребали туалетную бумагу. Нам достались две последние упаковки.

Гречки, о которой говорят из каждого утюга, в гипермаркете не было, также в дефиците оказалась манная крупа. Хотели купить немного тушенки – вдруг пригодится. Но и ее, видимо, смели в первую очередь. Пельмени также оказались популярными, мы не нашли и пачки. Мыла осталось всего несколько штук, и то хозяйственного.

Хоть покупателей было не очень много, но и они готовы были идти в атаку. Если кто-то отходил от своей тележки с продуктами, другие жадно всматривались, что можно оттуда забрать, если человек решит уйти. Некоторые прямо сторожили чужие тележки. Семейные пары спешно организовывали «дежурства» за честно набранным. «За тележкой пригляди, чтобы гречку не спёрли!», – командует жене брюнет лет сорока.

Самые необходимые продукты и средства гигиены нам обошлись в 27 тысяч рублей. На кассе нам сказали, что мы ещё мало купили, многие брали продукты на 100 тысяч.

А наутро я пошла в ближайшую «Пятерочку» в поисках манной крупы, которую не была во время ночной вылазки в METRO. Но и в том магазине, что обычно «выручает», полка с крупами была полностью пустая.

Что делать? Последняя надежда на «Перекрёсток». И – о, чудо! Вот она – моя манка! Это решительно был мой день. Несказанно повезло — при мне завезли овощи! Кто ищет, тот найдет! Шанс не умереть голодными у нас все же есть. Пока…