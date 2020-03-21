Волонтеров привлекают в больницу Коммунарки для работы психологами и санитарами

Заместитель главного врача больницы №40 в Коммунарке Николай Рубцов сообщил, что медучреждение готово принять всех желающих для волонтерства. В первую очередь ждут медиков всех должностей или студентов медицинских специальностей, пишет «Новая газета».

Волонтеры смогут выполнять обязанности психологов, администраторов и санитаров. Для того, чтобы приступить к работе, им необходимо будет предоставить медкнижку с недавними результатами обследований.

Большая часть обязанностей волонтеров будут находится в области компетенций младшего персонала. Психологи смогут отказывать помощь изолированным гражданам, которые испытывают страх и одиночество.

Двухнедельная изоляция после этой работы для волонтеров не потребуется, поскольку все помощники будут обеспечены индивидуальными средствами защиты. Стать волонтером можно, позвонив по телефону 8 (495) 744-07-03, набрав добавочный код 2157.