Владимир Путин и Парад-невидимка
Этот день они охраняли, как могли…
День Победы – это для меня величайший праздник в истории. Самый радостный и грустный одновременно, самый важный на свете, святой.
Каждое утро 9 Мая в моей семье начиналось и начинается с того, что мы ставим на самое почётное место в доме портрет моего дедушки по маме – гвардии полковника Романа Федоровича Крылова, который прошел весь огонь Великой Отечественной войны от самого начала до победного конца, записавшись в июне 1941 года в 17 лет добровольцем в 1-е Ленинградское артиллерийское училище имени Красного Октября. В декабре того же года юный лейтенант уже командовал взводом артиллерийского полка. Боевое крещение принял в июле 1942-го на Дону.
На каждую годовщину Великой Победы мы достаём из семейного альбома также фотографию деда во время первого в истории парада на Красной площади в ознаменование Великой Победы и ордена, которыми он был награжден за отвагу и мужество: Александра Невского, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды... Роман Фёдорович скончался в 66 лет, когда мне едва исполнился год. Он был контужен на войне, которую закончил командиром дивизиона. Я знаю его только по рассказам родных.
Знаю, что свой первый орден Отечественной войны старший лейтенант Крылов получил за подвиг во время сражения на Курской Дуге в июле 1943-го – в этом году мы также отмечаем 80-ю годовщину этой битвы, где были не только разгромлены самые мощные группировки немцев, но и решительно подорваны в немецком народе и армии противника вера в способность гитлеровского руководства и Германии противостоять все возрастающему могуществу Советского Союза и его великих людей.
Мой дедушка на Курской Дуге, рискуя собственной жизнью, чтобы защитить товарищей, вызывал огонь на себя… И это в 19 лет.
Вспоминая подвиги родного деда и другие славные страницы тех страшных лет, подвиги других наших дорогих ветеранов, которые отдавали здоровье и жизнь за наши будущие жизни и свободу, мы всегда смотрели по телевизору Парад Победы на Красной площади – тот самый, в котором 24 июня 1945 года маршировал и гвардии полковник Крылов. Увидеть его однажды вживую было моей мечтой, которая ровно десять лет назад, 9 Мая 2013 года, благодаря работе в общероссийской еженедельной газете «Собеседник» стала реальностью.
Ничего более масштабного, величественного, а главное, правильного я в тот прохладный, но солнечный майский день я в жизни своей не видела. Размеренный и звонкий проход пеших расчётов, неспешный и гулкий проезд боевой техники и пролет авиации, от фигур высшего пилотажа которой просто дух захватывал. Завершали парад штурмовики Су-25БМ, которые по многолетней традиции нарисовали в небе прямо над стенами древнего Кремля флаг России – белую, синюю и красную полосы. Да так ярко! Полосы держались в воздухе несколько минут, пока не рассеялись, подарив всем видевшим это лучшие воспоминания. Это было так красиво! Так завораживающе! Это был праздник! И освещать его для моего издания было большой честью, огромной гордостью, настоящим счастьем. Сердце мое ликовало.
А самое прекрасное в этом действе было четкое осознание – что они все приводятся в движение только здесь, на этом Параде. Это всему миру лишь демонстрация силы, которая у нас есть, и не более того. Счастье знать, что нам не нужно и, можно смело надеяться, не придется бросать все это снова в бой. Все, мы победи фашизм в 1945-м и больше в мире нет этой ужасной войны!.. Можно спокойно маршировать и гордиться, благодаря за мирное небо над нашими головами…
На каком-то невероятном кураже от всего увиденного и прочувствованного – наши постоянные читатели это могут помнить – сквозь несколько сот охранников из самых разных самых серьезных структур я пробралась (да еще и двоих захваченных по дороге к нему гостей Парада за компанию провела) к нашему Верховному Главнокомандующему, чтобы сказать ему: «Спасибо!» Ну еще и обнять, слегка подержать за пиджак и пожать руку для верности момента. Ведь в тот год во многом благодаря его сильному и мудрому руководству у нас не было войны, а Парад был чем-то очень трогательным, символическим, мирным…
По крайней мере, я тогда это так чувствовала и в это верила. И ему верила всей душой.
В этом году я своими глазами увидела совсем другой парад. Праздник и воспевание мира на Земле в нем заменили недоумение, тревога и страх. В программу празднования 78-й годовщины Великой Победы добавился второй год проведения специальной военной операции России на территории Украины, и это кардинально изменило всё. Все было уже не так, всё было по-другому. За час до начала шествия на Красную площадь стали пускать гостей – строго по именным пригласительным, действительным только с удостоверением личности (на детей нужно было предъявлять свидетельства о рождении).
И вот гости, среди которых были сами разные граждане, в том числе практически все высшие чиновники и многие известные артисты и знаменитости в других областях, потихоньку, сквозь образованную ими же толпу, начали протискиваться к своим секторам на трибуне…
В первых рядах – все ярые сторонники СВО: лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер байкеров-волков Александр «Хирург» Залдастанов, мэр Москвы Сергей Собянин, теле- и ведущая митингов-концертов под знаком Z Юлия Барановская, депутат-боксер Николай Валуев, «оружейный барон», он же «обменянный военнопленный» Виктор Бут, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, женщина-космонавт Елена Серова, госдумовец-олимпиец Александр Жуков, саксофонист Игорь Бутман, отстраненный священник, а ныне «гойда» Иван Охлобыстин, Матвиенко, Мишустин, Медведев, Володин… Актёр и худрук Владимир Машков георгиевскую ленточку на черную куртку закрепил значком в виде литеры Z.
Все какие-то очень сосредоточенные и абсолютно не радостные на вид, да еще и неразговорчивые, как будто и сказать-то им нечего – даже и особенно в такой день. Хотя некоторым из кое-кого одно слово вытянуть все же удалось.
– Запорожская АЭС выстоит? – спросил журналист одного прокремлёвского сайта на ходу у генерального директора государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексея Лихачева.
– Конечно! – поморщившись, ответил тот, когда уже почти скрылся из виду.
– Коронавирус победили, победим и <…> (это мы цитировать не будем – Авт.)? – спросил другой провластный журналист у руководителя Роспотребнадзора и главного государственного санитарного врача России Анны Поповой.
– Конечно! – не задумываясь, ответила та и рассмеялась.
Кстати, насчет коронавируса. Аккредитованным на освещение этого парада журналистам Кремль прислал список условий работы. И вот на тебе, одно из них: «необходимо иметь при себе один отрицательный результат лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР с забором материала 8 мая с.г.». Звучало это как что-то из прошлой жизни, но вполне себе так реально. А ведь еще в апреле прошлого года эта самая власть отменила возможность счастливым обладателям московских полисов ОМС сдать ПЦР бесплатно в своей поликлинике (при наличии записи) без симптомов. Теперь за счет государства и страховой пройти это тестирование без оплаты возможно только по назначению врача, если тот посчитает, что для этого есть основания (те же симптомы).
В любом случае, результаты бесплатного теста, сланного накануне, действуй он и поныне, не пришли бы раньше вечера 9 мая (обычно не ранее 17:00), а Кремлю они требовались самое позднее к 8 часам утра (окончательный финал сбора аккредитованных журналистов). День в день справку можно получить лишь платно. В Москве это сегодня стоит в среднем от 3000 до 5000 рублей. Такую цену, можно сказать, требовали организаторы за возможность увидеть парад воочию, а не по ТВ. А так – и аккредитации, и приглашения выдавались, разумеется, даром.
Каждому гостю, в отличие от представителей СМИ, еще и мешок подарков прилагался. Мешок – в буквальном смысле: красный, синий или белый, он ждал своего обладателя на креслах трибун. Внутри у всех все одинаково: сборная модель КА-52 «Аллигатор» (российский боевой вертолет), плед, плащ и пилотка цвета милитари, значок в честь 78-й годовщины, флажок в виде флага одной из советских дивизий (150 стр. ордена Кутузова II ст. идриц. див. 79 с.к. 3 у.а. 1 б. ф.), сегодняшний выпуск газеты «Вечерняя Москва» как будто за 1943 год, георгиевская ленточка, шоколадка, бутылка воды и, конечно, программка.
Пока гости изучали ее в ожидании объявления диктора «Слушайте все…» и перезвона часов на Спасской башне, знаменующих начало, я поинтересовалась у сотрудника одной из структур – они плотными шеренгами стояли вдоль всей Красной площади:
– А авиапарад в этот раз будет? Погода прекрасная… – и действительная, прохлада раннего утра подготовки и сборов сменилась солнышком, которое к 10:00 уже просто жарило.
– Э-э-эх, да какой там, – с тоской в взгляде ответил он. – И техника пройдёт в сильно урезанном виде. Весь парад будет длиться от силы минут 45… Не то, что раньше, когда минимум час и со всеми передовыми достижениями…
Так оно и оказалось. При этом, отметила я, все оба наших главных государственных информагентств только после 10.45 выдали новость: «Воздушная часть парада Победы на Красной площади в Москве отменена». Как будто она вообще планировалась… Хотя, как знать, что это вообще было: позже гости, расходясь, шутили, что пролёт авиации все же состоялся – только это были сверхновые невидимые самолёты и вертолёты. Новейшие достижения, не имеющие аналогов… Вот такие самолёты-невидимки, чертящие в небе над сердцем нашей Родины невидимыми красками невидимый её флаг. И пролетели они ещё со скоростью не звука, но света, не заняв собой эфирное время.
А в эфире в отсутствие не только авиации, но и нашего новейшего танка «Армата» (Т-14), а также других танков и другой техники, которая, по словам Z-военкора Виктора Баранца, выполняют задачи в зоне СВО, занимая значительную часть времени этого укороченного парада, пришлось отдуваться президенту России.
– Уважаемые граждане России! – обратился Владимир Путин со своей центральной трибуны. – Дорогие ветераны! Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики! Товарищи офицеры, генералы и адмиралы! Бойцы и командиры – участники специальной военной операции! Поздравляю вас с Днем Победы! С праздником – в честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояв Отечество. Ценой неизмеримого мужества и огромных жертв спасли человечество от нацизма.
Сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая <…> (запрещенное в РФ слово – Авт.), но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Для нас, для России нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Как и абсолютное большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Считаем, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна…
Однако западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общества, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм, уничтожают и семейные, традиционные ценности, которые делают человека человеком… Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ…
Очень важно, что сегодня здесь, в Москве собрались лидеры стран Содружества Независимых Государств. Вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков: они вместе сражались и вместе победили – все народы СССР внесли вклад в общую Победу. Мы всегда будем помнить об этом. Склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла война, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестёр, родных, друзей. Объявляется минута молчания.
Трибуны стихли.
И я молчала в память о павших в Великую Отечественную, а когда звуки метронома стихли, подумала: а как же погибшие участники спецоперации? Почему, поздравив их и отдельно отметив их в своей речи, Путин не почтил и их загубленные жизни минутой молчания? А ведь даже Министерство обороны Российской Федерации за эти почти год и три месяца три раза официально признавало наши потери в СВО, называя конкретные цифры: 5937 человек (по заявлению министра обороны Сергея Шойгу, на начало частичной мобилизации 21 сентября 2022 года); из них 1 человек при пожаре на крейсере «Москва» в апреле 2022 года; и еще 89 человек при обстреле в Макеевке на Новый год.
После 60 ударов метронома зазвучал гимн России – его тоже слушали в гробовой тишине. Никто так, чтобы было слышно, не пел никто на трибунах.
– Уважаемые граждане России, битвы, решающие для судеб нашей Родины, всегда становились отечественными, народными и священными, – продолжил Верховный главнокомандующий после минуты молчания, которая по павшим в СВО не объявлялась. – Мы верны заветам предков, глубоко и ясно понимаем, что значит быть достойными высоты их ратных, трудовых и нравственных свершений. Мы гордимся участниками специальной военной операции, всеми, кто сражается на передовой, кто под огнем обеспечивает фронт, спасает раненых. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа…
Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Все готовы помочь, молятся о вас. Товарищи! Друзья! Дорогие ветераны! Сегодня в каждой нашей семье чествуют участников Великой Отечественной войны, вспоминают своих родных, своих героев, возлагают цветы к воинским мемориалам… Нет в мире ничего сильнее нашей любви к Родине. За Россию! За наши доблестные Вооруженные Силы! За Победу! Ура!
Услышав это, я опять задумалась – такое у меня с утра было настроение, скорее задумчивое, чем праздничное: это где же мы сплотились-то? Нет, кто-то, конечно, поддерживает «наших героев» и словом, и делом. И на этом параде у многих в разных местах (у одной девушки даже на спине) ясно было написано значком, самой ленточкой, краской в виде принта – Z.
Но больше эта поддержка и сплочённость не проявлялась, казалось, ни в чём. Даже более того, во всем параде, прежде всего, в глаза бросались не его яркие пешие расчеты, в рядах которых было и 530 участников СВО, а невиданные доселе меры безопасности. Парад, разумеется, и раньше охраняли, но чтобы так! Куда ни подними взор, на каждой кремлевской башне, и в прорезях Исторического музея, и на широкой крыше ГУМа, – всюду снайперы. Все подходы к Красной площади на несколько десятков километров оцеплены не только представителями ОМОНа, Росгвардии, ФСО, ФСБ, полиции, но и спецназом.
Таких спецназовцев в полной боевой амуниции я раньше видела только в американских боевиках, а теперь они – втроём – стояли прямо рядом с памятником маршалу Жукову, куда гости парада после снятия части оцеплений, возлагали цветы, и выглядело это, мягко говоря, жутко. Кладёшь так свои две алые гвоздики на постамент, а в прямом смысле в двух шагах от тебя – человек с автоматом Калашникова или снайперской винтовкой Чукавина наперевес… Возложить цветы у Жукова и отдать и ему дань памяти, как и просто пройтись по Красной площади, сегодня даже после окончания этого абсолютно невидимого для всех тех, кто на него не попал ввиду отсутствия проходок, парада, было привилегией.
Главную площадь страны впервые полностью закрыли от простого празднующего народа с 27 апреля по 10 мая.
А уж непосредственно на ее святой брусчатке во время самого парада сотрудников из всех перечисленных выше структур было столько – меньше, конечно, чем марширующих, но, по субъективным ощущениям, ненамного. И главное, непонятно, кого они охраняли – нас, зрителей, от военных, или военных от нас, зрителей. И это на Параде Победы – нашем самом великом празднике, когда народ по идее должен в едином порыве праздновать победу жизни над смертью… Это же наша, по сути, вторая Пасха, праздник праздников. Так, по крайней мере, было в 1945-м – в год Великой Победы никому бы и в голову не пришло ставить какие-то заграждения или охранять людей друг от друга. Тогда вот реально сплотились…
Кстати, о том первом легендарном Параде есть одна легенда, которую так никто не опроверг, но и не подтвердил. Согласно ей, знаменосцы, которые несли – первый и последний раз! – знамена фашистов, которые затем, повергнув их еще раз, бросили под ноги, делали это в особых кожаных перчатках, которые позже сожгли – из соображений брезгливости.
На параде 2023 года, уходя, ничего не бросали и не сжигали. Наоборот, гордо поправляли значки-ленточки и прочее с Z – у кого где были.