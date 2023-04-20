Владимир Путин и Парад-невидимка

В этом году я своими глазами увидела совсем другой парад. Праздник и воспевание мира на Земле в нем заменили недоумение, тревога и страх. В программу празднования 78-й годовщины Великой Победы добавился второй год проведения специальной военной операции России на территории Украины, и это кардинально изменило всё. Все было уже не так, всё было по-другому. За час до начала шествия на Красную площадь стали пускать гостей – строго по именным пригласительным, действительным только с удостоверением личности (на детей нужно было предъявлять свидетельства о рождении).

И вот гости, среди которых были сами разные граждане, в том числе практически все высшие чиновники и многие известные артисты и знаменитости в других областях, потихоньку, сквозь образованную ими же толпу, начали протискиваться к своим секторам на трибуне…

В первых рядах – все ярые сторонники СВО: лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер байкеров-волков Александр «Хирург» Залдастанов, мэр Москвы Сергей Собянин, теле- и ведущая митингов-концертов под знаком Z Юлия Барановская, депутат-боксер Николай Валуев, «оружейный барон», он же «обменянный военнопленный» Виктор Бут, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, женщина-космонавт Елена Серова, госдумовец-олимпиец Александр Жуков, саксофонист Игорь Бутман, отстраненный священник, а ныне «гойда» Иван Охлобыстин, Матвиенко, Мишустин, Медведев, Володин… Актёр и худрук Владимир Машков георгиевскую ленточку на черную куртку закрепил значком в виде литеры Z.

Все какие-то очень сосредоточенные и абсолютно не радостные на вид, да еще и неразговорчивые, как будто и сказать-то им нечего – даже и особенно в такой день. Хотя некоторым из кое-кого одно слово вытянуть все же удалось.

– Запорожская АЭС выстоит? – спросил журналист одного прокремлёвского сайта на ходу у генерального директора государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексея Лихачева.

– Конечно! – поморщившись, ответил тот, когда уже почти скрылся из виду.

– Коронавирус победили, победим и <…> (это мы цитировать не будем – Авт.)? – спросил другой провластный журналист у руководителя Роспотребнадзора и главного государственного санитарного врача России Анны Поповой.

– Конечно! – не задумываясь, ответила та и рассмеялась.