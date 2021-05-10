Жириновский заявил о закрытии шоу "Вечерний Ургант" на "Первом канале"

Лидеру ЛДПР не понравилось, как Иван Ургант пошутил про его отношения с Геннадием Зюгановым.

Речь идет об одном из сюжетов подборки новостей, которые иронично комментировал шоумен.

– Лидер ЛДПР Владимир Жириновский – эта фраза, кстати, не меняется последние 90 лет (Жириновскому 25 апреля исполнилось 75 лет. – Прим. авт.) анонсировал смену председателя партии КПРФ, – рассказал ведущий в выпуске от 15 апреля 2021 года. – Вот это мне нравится!

– Чужой партии, не своей, – поддержал его соведущий Дмитрий Хрусталев.

– Ну конечно! Но спасибо за анонс, – продолжил Ургант. – «Скоро съезд, будет избран руководитель, наверное, Юрий Афонин, хотя Геннадия Зюганова будут рекомендовать. Я с ним поговорил – он возьмет самоотвод», – заявил Жириновский. Вот, Мить, мы только что обрадовались, что воссоединилась группа Smash!! И вот тебе нож в спину – распадается другой популярный мальчиковый дуэт. Они идут долгие годы вместе (Жириновский стал сооснователем Либерально-демократической партии Советского Союза в 1989 году, Зюганов был избран секретарем ЦК КП РСФСР в 1990 году. – Прим. авт.), они как две полки в плацкартном вагоне – они все время рядом, но никак не могут соединиться.

Нельзя Зюганову уходить – ну будет Жириновский уходить, мы же это понимаем. Это как семейная пара: они вроде ругаются, но сколько лет вместе, сколько прошли рядом, сколько всего! А может, это себе Жириновский молодого коммуниста нашел?! М-м-м… И тут, конечно, его можно понять: эти жаркие прения, эта упругая свежая кожа – на удостоверении… Я убежден, что это несерьезно, на один созыв. Он поиграется с ним – и все. А когда страсть поутихнет, поймет, что по-настоящему был счастлив только с Геннадием Андреевичем.

После выхода этого сюжета в Сети стали много шутить на тему «семейных» отношений Жириновского и Зюганова. Sobesednik.ru попросил прокомментровать лидера ЛДПР шутку Урганта.

– Передачу «Вечерний Ургант» будем закрывать! – лаконично, но категорично ответил Владимир Жириновский Sobesednik.ru. – Геннадий Андреевич будет еще много-много лет, а Урганта передачу будем закрывать. Хватит, Ваня, посмеялся над всеми, пусть поработает наконец. У него же какая-то профессия есть (кроме телеведущего Ургант является радиоведущим, певцом, музыкантом, композитором, продюсером, сценаристом и режиссером. – Прим. авт.), что-то он должен делать. Пусть работает! Юмор у него слабенький.

Отметим, что только с момента выхода этого выпуска Ургант еще несколько раз острил на тему Жириновского.

– Самый древний отпечаток человеческого пальца, который находится на чем-то, по-прежнему этот рекорд находится на кнопке для голосования Владимира Жириновского, – сказал Ургант в эфире от 26 апреля 2021-го, комментируя новость о том, что в Великобритании обнаружили отпечаток пальца возрастом в пять тысяч лет. – Кстати, Жириновскому исполнилось 75 лет. И 75 лет он уже в Госдуме. Я думаю, он еще лет 25 будет в Госдуме, а потом – в Совет Федерации.

Ранее в эфире большого пятничного выпуска от 23 апреля 2021 года Ургант поздравил Жириновского с юбилеем, назвав его соавтором передачи.

– 75 лет исполняется в воскресенье человеку, который сделал для нашей передачи столько же, сколько сделали все мы. Он фактически соавтор нашей передачи, благодаря ему мы огромное количество монологов написали, обсуждали наклеек…

В качестве подарка Ургант разместил традиционную наклейку на ноутбук в честь Жириновского: на ней его как будто поздравляет Зюганов, звоня в дверь и держа в руках букет красных гвоздик.

– Звонок в дверь, а там Геннадий Андреевич! Тоже, как говорится, не первой свежести. Тут вопрос – надо пересчитать цветы – их же четное количество, – добавил Ургант.