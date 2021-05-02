Жириновский потребовал не называть Путина президентом и закрыть КПРФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал создать список антигосударственных объединений и внести туда КПРФ и другие партии, которые выступают против действующей власти. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам Жириновского, в черный список должны войти партии и организации, которые «ставят своей целью строить какое-то общество, свергать действующую власть».

«Внутри мы должны сделать список. Туда включить КПРФ, «Справедливая Россия», все эти организации Навального, Касьянова, всех прозападных. Или левацкие там – «Левый фронт» и так далее», – подчеркнул Жириновский.

Политик также возмутился, что на прошедшем съезде КПРФ представили партии назвали нынешнюю власть «буржуазно-криминальной».

«Мы все с вами буржуазия и мы криминал.

Это что такое вообще? Это даже при царе было невозможно!

При советской власти невозможно», – заявил он и добавил, что КПРФ, по его мнению, после таких слов была бы запрещена в любой другой стране.

В свой беседе с ведущим лидер ЛДПР рассказал о необходимости переименования титула президента РФ, потому что слово президент – «чужое» иностранное слово. По мнению Жириновского, должность, которую занимает сейчас Владимир Путин, необходимо назвать «верховный правитель России».