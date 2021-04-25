Путин наградит Жириновского орденом "За заслуги перед отечеством" I степени

25 апреля лидер ЛДПР Владимир Жириновский отмечает юбилей, политику исполняется 75 лет.

Как сообщает сайт Кремля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

В указе отмечается, что награду Жириновский получает за развитие парламентаризма, активное законотворчество и укрепление российской государственности.

Политик неоднократно выступал на выборах как кандидат в президенты РФ. Накануне в эфире телеканала «Мир 24» заявил, что не отказывается от планов стать главой государства.