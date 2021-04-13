Жириновский: Энгельс назван в честь "русофоба", его необходимо переименовать

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что необходимо переименовать город Энгельс в Саратовской области, так как считает Фридриха Энгельса «самым страшным русофобом».

Депутат выступил с инициативой в разговоре с журналистами, сообщает «МК».

«Город Энгельс... До каких пор один из городов России будет носить имя этого самого страшного русофоба?» — заявил Жириновский.

По его словам, немецкий мыслитель «170 лет назад дал установку разрушить Россию». То, что сейчас в его честь назван город и стоит памятник на бывшей Кропоткинской площади, недопустимо.

«Кто нас будет уважать, если мы в честь тех, кто об нас ноги вытирал еще 170 лет назад, города назвали с их именем и улицы?» — заключил лидер ЛДПР.

Жириновский также не забыл и о Марксе: его, как и Энгельса, он считает родоначальником русофобии.

Ранее Sobesednik.ru рассказал о предстоящем визите Владимира Путина в Энгельс, где состоится открытие Парка покорителей космоса. Для проведения мероприятия всех задействованных сотрудников отправили на двухнедельный карантин. Власти полностью сняли санаторий «Нива» за 8,5 млн рублей, обеспечив работников трехразовым питанием и закрыв его для остальных посетителей.