Фургал-младший, Канаду заразведывали, Росреестр допарковался. Главное к 13 апреля

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13 апреля, вторник

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12 апреля, понедельник

[23:32]Дельфин продаст 20 пластинок, записанных на рентгеновских снимках
[22:34]В 70% стран, с которыми у РФ есть авиасообщение, ухудшается эпидобстановка
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[21:44]Правительство сократило финансирование фармотрасли
[20:49]Голикова разъяснила, кто поможет туристам вернуться из закрытой Турции
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[19:09]Ангелина Вовк бросила молодого жениха ради миллионера
[18:30]Ротенберг обещает вложить в реконструкцию крымских санаториев 15 млрд рублей
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[17:00]Мосгорсуд отменил заседание по апелляции болеющего ковидом Фургала
[16:34]Тольяттинец, толкнувший полицейского в спину на митинге, приговорен к 2 годам условно
[16:29]При тушении пожара на "Невской мануфактуре" погиб пожарный
[16:07]ФСИН потребовала от экс-замдиректора ведомства и его подельников почти 158 млн
[15:53]Подавляющее большинство россиян не слышали про закон о просветительской деятельности
[15:03]Пропал руководитель открывшегося накануне штаба Навального в Махачкале
[14:58]В Москве открыли стелу памяти космонавта Алексея Леонова
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[13:55]8-летний мальчик в тяжелом состоянии – он шел в школу и упал в яму с кипятком
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[12:06]Экс-глава NASA заявил, что новая космическая гонка развернется между частными компаниями
[11:55]Отмена или перенос: почти три четверти японцев выступают против Олимпиады
[11:37]Зеленский попросил о переговорах с Путиным, но Кремль пока не отвечает
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[09:41]Доктор Мясников рассказал, как пережить кризис среднего возраста
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[09:26]К 60-летию полета Гагарина дочь космонавта рассказала о его главных качествах
[08:51]У Мишеля проблемы со стулом, а у Меркель – с прививкой. Главное к 12 апреля

11 апреля, воскресенье

[20:20]Сергей Дружко: 80% писем в "Необъяснимо, но факт" приходили от "шизофреников"
[18:21]HeadHunter запретил москвичке искать няню-феминистку
[17:55]"Ходите и оборачивайтесь": Журналист "Радио Свобода"* получил письмо с угрозами
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Фургал-младший, Канаду заразведывали, Росреестр допарковался. Главное к 13 апреля

Политика
08:52, 13 апреля 2021

Фургал-младший, Канаду заразведывали, Росреестр допарковался. Главное к 13 апреля
Иван и Юрий Ждановы // Фото: Instagram
Иван и Юрий Ждановы // Фото: Instagram

По данным русской службы «Би-би-си», сотрудников, задействованных в визите Владимира Путина в Энгельс, где открыли парк покорителей космоса, предварительно отправили на двухнедельный карантин. Для этого власти полностью сняли санаторий «Нива» за 8,5 млн рублей, обеспечив работников трехразовым питанием и закрыв его для остальных посетителей. Утверждается, что президент сделал прививку от коронавируса.

Директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов не знает, куда ФСИН увезла его отца. Он говорит, что ему сообщили о перевозке отца из СИЗО Роcтова-на-Дону в изолятор в Архангельске, однако в последнем его нет, утверждают адвокаты, посетившие учреждение. В этой ситуации директор ФБК готов сделать три вывода. «1. Следователь врет. 2. Издевательства продолжаются. 3. Я не знаю, где мой отец», — пишет соратник Навального в своем Twitter.

В академгородке Новосибирска студентов задержали во время посвящения первокурсников, приняв происходящее за митинг, пишет «Тайга.Инфо». Издание утверждает, что правоохранителей привлекли плакаты в руках у студентов Института философии и права, однако в МВД это отрицают. Сообщается, что были задержаны, а потом отпущены без протоколов три студента: двое за плакаты, а один за ношение полицейской формы, однако в МВД вновь говорят, что никого не задерживали.

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала официальную страницу ФСИН. Там заявили, что опасаются, будто доступом к учетной записи завладели третьи лица. «Обезопасили сообщество на время выяснения всех нюансов. Как только оно будет у официальных лиц, восстановим его», — передает ТАСС сообщение пресс-службы «ВКонтакте». Telegram-канал Mash утверждает, что это связано с объявленным в группе сбором пожертвований в пользу администраторов сообщества.

Руководитель Канадской службы безопасности и разведки (CSIS) Дэвид Виньо заявил, что в связи с пандемией в 2020 году до «уровня, невиданного со времен холодной войны» увеличилась активность иностранных спецслужб на территории Канады. Среди злоумышленников в докладе службы называются Китай, Россия, Иран и ряд террористических организаций. Речь идет не только о попытках взлома госучреждений и неправительственных организаций, но также кампании по дезинформации в соцсетях по вопросу пандемии. Иностранные разведки использовали для сбора данных людей, вынужденных работать из дома, и оказывали давление на целые национальные общины, угрожая семьям их членов, проживающих не в Канаде. Также в докладе CSIS говорится об очень высокой активности различных групп экстремистов и радикалов.

CNN со ссылкой на источники сообщает, что администрация президента Байдена проводит оценку того, могут ли новые санкции против России повлиять на эскалацию конфликта на Донбассе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн заявила, что более не намерена допускать инцидентов, подобных нехватке стула на переговорах в Анкаре, передает Deutsche Welle. Ситуация, сложившаяся на её переговорах с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Турции Рэджепом Эрдоганом, уже получили название «Софагейт» (от англ. «sofa» — «диван», — прим. ред.). Это уже спровацировало дипломатический скандал между Италией и Турцией, а также требование Ассоциации европейских женщин (под ним подписались уже семь тысяч человек) об отставке Мишеля. Утверждается, то Мишель также не хочет повторения такого случая и намерен принести свои извинения за то, что сел на единственный стул, повторно.

В Беларуси накануне вечером был задержан лидер партии БНФ Григорий Костусев, пишет Onliner. Его отправили в СИЗО КГБ, дочери об этом сообщили, но она не запомнила статью, по которой его обвиняют. 

Счетная палата сообщает, что несколько объектов недвижимости центрального аппарата Росреестра были арестованы. Сюда, в частности, входят «большинство объектов недвижимого имущества, закрепленных за управлением Росреестра по Московской области». В ряде случаев аресты были наложены из-за невыплаты штрафов за неправильную парковку, причем их размеры не превосходили пять тысяч рублей, передает «РИА Новости». Аресты накладывали в 2018-2020 года.

Старший сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Антон Фургал намерен выдвигаться на выборы в Госдуму. Об этом он рассказал в интервью Sota.Vision. Он состоит в ЛДПР, но намерен выйти из партии. От какой партии он намерен баллотироваться, пока неясно. После ареста отца занимавшийся до того предпринимательской деятельностью 29-летний Антон Фургал переключился на активизм, чтобы помочь отцу и протестующим, которые, как он говорит, «подвергались репрессиям». Политолог Ростислав Туровский не верит, что власти позволят ему участвовать в выборах.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Путин #Навальный #Вакцина от коронавируса #карантин из-за коронавируса #коронавирус #Космос #Госдума #выборы в Госдуму #Шпионаж #Китай #Иран #Санкции #ДНР ЛНР #Байден #Турция #Белоруссия #Фургал #ЛДПР #Хабаровск

Рубрика: Политика

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