У Мишеля проблемы со стулом, а у Меркель – с прививкой. Главное к 12 апреля

Премьер-министр Борис Джонсон в своем Twitter сообщил, что в Великобритании полностью вакцинировались уже 7 млн человек, или более 10% от всего населения. На этом фоне в стране начинается очередной этап снятия ковидных ограничений: открываются непродовольственные магазины, салоны красоты и спортзалы. Пабы и рестораны теперь смогут обслуживать клиентов на улице — Джонсон уже заявил, что забронировал себе столик в одном из пабов на 12 апреля. Хотя бы одну дозу в Великобритании получили 39 млн человек, то есть более половины населения.

В США полностью вакцинированы 21,9% населения или 72,6 млн человек, передает Центр по контролю заболеваемости. Хотя бы одну дозу получили 119,2 млн американцев — 35,9% населения. При этом среди людей старше 65 лет полностью привиты 61,4% (33,6 млн), а хотя бы одну дозу получили 78,5% (42,9 млн).

Немецкая газета Bild написала, что канцлер Германии Ангела Меркель отменила запись на вакцинацию. Она должна была привиться 11 апреля в центре, где вакцинируют препаратом AstraZeneca, но запись была отменена через портал Doctolib, на котором немцы записываются на прививку. Журналисты считают, что это может быть обусловлено присутствием канцлера на заседании блока партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз, где должны выдвинуться основные кандидатуры на её замену Армин Лашет и Маркус Зёдер.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшее время посетит Брюссель, чтобы обсудить вопросы, связанные Ираном и Афганистаном, а также действиями России, направленными на Украину. Об этом пишет Reuters. Одновременно там будет находиться министр обороны США Ллойд Остин, который встречается с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Предприниматель Аркадий Ротенберг заявил, что уже два года владеет долями в санаториях «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отеле «Дача Рахманинов», расположенных в Крыму. Как пояснили РБК его представители, к началу лета он станет единственным владельцем этих активов.

Прокуратура Нидерландов отказалась от комментариев по аудиозаписям переговоров возможно причастных к крушению боинга MH17 людей. Там не знают, как журналисты получили доступ к этим сведениям. Ранее Sobesednik.ru писал о новых доказательствах по делу.

По данным газеты The Telegraph, в центре Лондона по инициативе властей страны может появиться памятник недавно скончавшемуся принцу Филиппу. Финансировать проект рассчитывают за счет пожертвований любого желающего.

Скандал, разгоревшийся после того, как на встрече в Анкаре Турция выделила европейской делегации лишь один стул и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйн пришлось садиться на диванчик сбоку, продолжает развиваться. Ассоциации европейских женщин выступила с требованием отставки главы Евросовета Шарля Мишеля, который уселся на единственный предоставленный стул. Они считают, что он тем самым нанес ущерб европейской дипломатии, ЕС в целом и правам человека, в особенности правам женщин. Они пишут, что этим он «нанес оскорбление всем женщинам». Как писал Sobesednik.ru, Мишель принес фон дер Ляйн извинения, которые она приняла.

Глава избиркома Ямало-Ненецкого АО Андрей Гиберт прокомментировал угрозы в адрес эксперта «Голоса»* Василия Вайсенберга, которые звучали от его имени. В эфире «Дождя» он заявил, что это стало для него «большой новостью». «Я эту статью не читал, но я вообще этого человека не знаю. От моего имени угрожают… Для меня это все просто новость большая», — приводит его слова телеканал. Подробно об угрозах в адрес семьи г-на Вайсенберга, которые возобновились даже после переезда из Москвы в Нижний Новгород, Sobesednik.ru писал здесь.

Госдума может до выборов имплементировать в российское законодательство решения Конституционного суда, вынесенные им в пользу незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Речь идет о правиле, по которому кандидаты фактически могут жаловаться на отказ в регистрации (как устроено сейчас) либо в Мосгоризбирком, либо в суд. КС признал это недопустимым. Как пишет «КоммерсантЪ», во втором чтении будет рассмотрен законопроект, позволяющий делать и то и другое: формулировка об обжаловании изменится с «в десятидневный срок с момента решения избиркома первой инстанции» на «в пятидневный срок с даты вынесения решения последней инстанции». Также не исключено, что ко второму чтению в законопроект будет добавлено другое решение КС, который также запретил снимать с выборов уже зарегистрированных кандидатов на основании неточностей в документах, если до регистрации таких претензий к ним не предъявляли, однако этого пока в инициативе нет. Эксперты отмечают, что даже если эти решения КС не успеют отразить в законах, их должны будут учитывать в своих решениях суды.

* Фонд содействия развитию гражданского общества «ГОЛОС-Урал» признан Минюстом иностранным агентом