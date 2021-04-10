Угрозы эксперту "Голоса" возобновились, несмотря на переезд из Москвы в Новгород

Эксперт движения «Голос», занимающегося организацией общественного контроля за выборами, Василий Вайсенберг сообщил, что угрозы ему и его семье продолжились, несмотря на переезд и все меры предосторожности. Он писал о злоупотреблениях главы Андрея Гиберта, главы избиркома Ямало-Ненецкого АО.

25 марта общественник рассказал, что его супруге звонили неизвестные и угрожали устроить «несчастный случай» с их сыном: «Настоятельно прошу, чтобы Василий Додиевич удалил со всех ресурсов статью про Андрея Гиберта и принес публичные извинения. А то не хочется, чтобы Миша [сын Вайсенберга] упал с самоката в следующий раз. Вы меня поняли?» — сказал тогда злоумышленник жене Вайсенберга. После того, как информация появилась в СМИ, 26 марта, преступники написали ему СМС с текстом: «Напрасно это сделал. Хотели нормально порешать. Теперь не обижайся», — отмечает «Голос».

После этого эксперт «Голоса» вместе с семьей уехал из Москвы в Нижний Новгород, приняв все меры, чтобы неизвестные не смогли отследить его переезд: поменял телефоны, сим-карты, подключил VPN для сокрытия цифрового следа и не афишировал информацию о переезде. Но уже через неделю, 9 апреля, на двери их новой квартиры появилась надпись «Глупо! Далеко на самокате не уедешь» и две гвоздики.

Фото: Facebook Василия Вайсенберга

Вайсенберг обратился в правоохранительные органы.

Как было упомянуто в самом первом сообщении, злоумышленники требовали удалить информацию о руководителе избирательной комиссии Ямало-Ненецкого АО Андрее Гиберте. Вероятно, речь идет о статье Вайсенберга от 18 марта 2021 года, в которой он со ссылкой на официальные публичные декларации обращает внимание, что в 2019 году, когда в регионе не прошло ни одних региональных выборов (которыми бы в силу должности руководил Гиберт), доход Гиберта составил 33 миллиона рублей в год и он стал самым высоким среди всех чиновников автономного округа. Вайсенберг также отмечал, что вопросы о доходах чиновника возникали и публично задавались ещё в 2015 году, но с тех пор никакой активности в этом вопросе не произошло, а Гиберт начал зарабатывать в 1,5 раза больше.