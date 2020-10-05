Сына экс-губернатора Фургала задержали в Хабаровске из-за митингов

Сын бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала Антон задержан в Хабаровске сотрудниками МВД. Как пишет Znak.com со ссылкой на телеграм-каналы, ему намерены предъявить статью 20.2 КоАП РФ за нарушение установленного порядка организации либо проведения массового мероприятия.

Координатор штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин в своем Twitter пишет, что это связано с активной позицией Антона по защите своего отца. «Антон начал активно заниматься защитой своего отца в публичном поле, называл уголовное дело политическим. Власти решили вообще не обращать внимание ни на какие законы и просто мочить всех, кто с ними не согласен», — возмущается он.

Напомним, что Сергей Фургал был арестован 9 июля по подозрению в организации убийств 15-летней давности. Он находится в СИЗО «Лефортова» и жалуется, что его права там совершенно не соблюдаются: ему не дают встретиться с адвокатом наедине, получать письма и прочее. Он уверен, что дело против него носит исключительно политический характер.

Ежедневные несогласованные акции в поддержку бывшего главы региона не прекращаются с 11 июля. За это время было составлено порядка 200 протоколов на участников акций. Около двух десятков людей арестовывали.