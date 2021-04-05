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Персонал ПМЭФ 2 недели отсидит на изоляции из-за визита Путина, хотя он привился

Общество
16:08, 05 апреля 2021

Персонал ПМЭФ 2 недели отсидит на изоляции из-за визита Путина, хотя он привился
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Сотрудникам нескольких зон Петербургского экономического форума необходимо будет пройти двухнедельную изоляцию, пишет «Фонтанка». Это коснется как технического, так и административного персонала и подрядчиков, которые будут находиться в зале пленарных заседаний, а также протокольной зоне павильонов F и E. Она будет работать только один день. Туда приедет Владимир Путин.

Издание пишет, что пока неясно, должны ли проходить обсервацию журналисты и волонтеры, которые также будут присутствовать на форуме. 

Очередной визит Путина на крупнейший экономический форум в России, который в прошлом году пришлось отменить, ранее подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что президент побывает там очно, а не по видеосвязи. 

ПМЭФ запланирован на 5-6 июня. К тому времени у Путина теоретически должны выработаться антитела к коронавирусу, так как он привился первой дозой одной из трех российских вакцин (он отказался говорить, какой) 24 марта. Таким образом, антитела у него должны сформироваться уже к началу мая.

Впрочем, о том, что Путин привился, известно лишь с его слов и со слов и его пресс-секретаря, так как глава государства не стал прививаться публично, объяснив это позднее нежеланием «обезьянничать».

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Путин #Вакцина от коронавируса

Рубрика: Общество

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Фото: Global Look Press

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