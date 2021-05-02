"Во власть залезли рейдеры в погонах": Зюганов бросил вызов Путину

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время первомайского шествия сделал громкое заявление.

1 мая, несмотря на запрет мэрии Москвы проводить традиционное первомайское шествие в 2021 году из-за противоэпидемических мер, направленных на борьбу с COVID-19, коммунисты провели свои акции*, которые сопровождались задержаниями активистов. Члены КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым вышли с четырьмя главными лозунгами: «Левый патриотический фронт», «За СССР», «За сильную социалистическую родину» и «Против политических репрессий».

– Нас пытались остановить полиция, бездарная власть, как будто не знали, что солидарность трудящихся – это главное оружие в защите наших прав, – отметил Геннадий Зюганов в интервью Sobesednik.ru.

Напомню, что история праздника начинается с 1 мая 1886 года, когда рабочие в Чикаго вышли на улицу требовать введения 8-часового рабочего дня. И хотя эта манифестация была жестоко разогнана, вековечные мечты трудового народа воплотил в жизнь Советский Союз.

Сегодня мы снова переживаем трудные времена, – отметил лидер КПРФ. – Ведется активное наступление на права трудящихся как в России, так и во всем мире. Попираются основы социального государства и демократии.

Мы продолжаем лучшие традиции. Это главный праздник солидарности трудящихся добиваться достойных прав, своей достойной жизни. Сегодня у нас все прошло массово и организованно, – заявил Зюганов.

В центре, где мы возлагали цветы, было полторы тысячи человек, в Пушкинском сквере собралось чуть больше.

– Все сделаем все, чтобы отбиться от этих новых рейдеров, которые залезли во власть и одели погоны.

Но солидарные протесты берегут и защищают нас, будем защищать интересы трудового народа! – пообещал глава КПРФ.

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