На акции КПРФ Удальцов призвал "избавиться от нечисти" и был задержан

1 мая представители левых сил провели в центре Москвы акцию «День народного гнева». Мероприятие стараниями депутатов Госдумы от КПРФ согласовано с властями города.

Сбор был объявлен у входа в Александровский сад, откуда участники направились затем на встречу с депутатами в Новопушкинский сквер.

Ну а гнев сразу не задался: ещё до начала акции у памятника Жукову был задержан координатор Левого фронта Сергей Удальцов.

Причину задержания сотрудники не объяснили. Сергей пожелал всем удачи и попросил держать в курсе событий. Также он призвал уже сейчас готовиться к осенним выборам, чтобы «избавиться от нечисти – Единой России».

Геннадий Зюганов возложил цветы к могиле Неизвестного солдата, затем то же самое сделали все остальные.

После этого коммунисты покинули Александровский сад.