В Москве задержан Сергей Удальцов: "Сказали, что я нарушаю санитарные нормы"

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил о своем задержании в преддверии акций в честь 1 мая на Красной площади. Мероприятия, по его словам, «относительно согласованные» (встречи с депутатами Госдумы), но он на них идти не собирался из-за судебного ограничения, а просто говорил с прессой.

Сам он не понимает, на каких основания было произведено задержание, он полагает его «искусственным». По его словам, никого более не задерживали, а вменяемые ему некие нарушения санитарных норм ничем не обусловлены.

«Непонятно, по каким основаниям задержали. Якобы я какие-то санитарные нормы нарушил, — говорит Удальцов «МБХ Медиа». — У меня надзор, я находился в стороне, общался с представителями прессы. Через пять минут подъехала полицейская машина, меня под руки взяли, задержали, сказали, что я нарушаю санитарные нормы. Маска была при мне, на свежем воздухе тем более — какие санитарные нормы?»

Активист сообщает, что был доставлен в ОВД «Китай-Город».