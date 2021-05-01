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"Себе все, а врагам закон": Коммунисты возмущены задержаниями на Первомае

Политика
16:55, 01 мая 2021

"Себе все, а врагам закон": Коммунисты возмущены задержаниями на Первомае
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Несколько членов КПРФ были задержаны в Москве во время несогласованных акций* в честь Дня труда. Формально, митинг проходил в формате встречи с депутатами Госдумы, так что в КПРФ полагают, что он был легальным. В Москве и в Питере от традиционных шествий отказались из-за пандемию.

Ещё три активиста, радовавшие листовки в поддержку политзаключенных, были задержаны в Санкт-Петербурге, а в Уфе был задержан глава башкирского отделения КПРФ Юнир Кутлугужин.

«За что нас задержали — не знаем. Мы в Новопушкинском 1 мая отмечали, — рассказывает «Открытым медиа» один из задержанных в столице. — Полицейские задержали человека без объяснения причин. Мы подошли к ним, пытаясь выяснить за что, почему, тогда задержали и нас».

«Мы проводили одиночные пикеты и раздавали листовки. Стояли в 50 метрах друг от друга, ничего не нарушая», — говорит другой задержанный в Санкт-Петербурге, отмечая, что протоколы на них составлять не стали.

Ранее Sobesednik.ru писал о задержании координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, на которого составили протокол из-за якобы отсутствия маски на «несогласованном» мероприятии.

Представители КПРФ видят во всех этих задержаниях политическую составляющую, за которой стоит действующая власть. «Мы не раз уже говорили, что коронавирусные ограничения очень выборочно работают: “Единую Россию” коронавирус не берёт, а оппозицию — берёт. Мы считаем, что власти, прикрываясь этими ограничениями просто мешают оппозиционной деятельности. Сейчас ощущение, что всех [оппозиционеров] в экстремисты решили записать просто», — говорит член президиума центрального комитета КПРФ Сергей Обухов.

На прессинг со стороны властей сетует и отправившейся в ОВД для помощи задержанным депутат федерального парламента Денис Парфенов: «Коммунистам стоит только собраться больше трех человек, сразу разгоняют: автозаки, полиция, разгоны. Древнеримский принцип: себе все, а врагам закон», — возмущается он, напоминая, как президент Владимир Путин в марте собрал полные «Лужники» вместимостью 80 тысяч человек, где никто не думал о соблюдении эпидемиологическим мер и запретов мэрии.

Отметим, что коронавирус также активно используется для преследования представителей несистемной оппозиции: январские митинги в поддержку Алексея Навального стали поводом для возбуждения «санитарного дела» о создании критиками Кремля эпидемиологической угрозы призывами выходить на акцию протеста. По этой статье проходят более десятка человек, включая Киру Ярмыш, Любовь Соболь и многих других.

*Редакция Sobesednik.ru не призывает к участию в несогласованных акциях протеста.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #КПРФ

Рубрика: Политика

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