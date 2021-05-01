На Удальцова составили протокол за отсутствие маски на "несогласованной" акции

Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова отпустили из ОВД «Китай-город» под обязательство о явке 19 мая. На него составили протокол о нарушении правил проведения массовых мероприятий, пишет ТАСС со ссылкой на его супругу Анастасию.

«Его задержали за отсутствие маски в тот момент, когда он общался с журналистами и блогерами. Якобы за то, что нет маски на массовом мероприятии», — пояснила она.

Агентство отдельно уточняет, что акции коммунистов в связи с 1 мая* не согласованы с городскими властями, однако, судя по всему, никого кроме Удальцова полиция задерживать не стала, хотя на фото, опубликованных в его Twitter, маски там не носит почти никто, включая лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который также посетил «несогласованную акцию». Удальцов пишет, что на митинг пришло до двух тысяч человек, среди десятков людей, которые видны на фото, Sobesednik.ru нашел только одного человека в маске.

*Редакция Sobesednik.ru не призывает к участию в несанкционированных акциях.