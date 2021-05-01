Жириновский обещает просить Путина помиловать Фургала. Оправдание он не учитывает

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал себя «одним из самых авторитетных политиков России» и заявил, что намерен просить президента РФ Владимира Путина о помиловании бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала «после вынесения приговора суда». О том, что суд может не признать вину Фургала, Жириновский, судя по всему, даже не подумал.

«Нами принято решение, что после вынесения приговора суда фракция ЛДПР обратится к президенту с ходатайством о помиловании. Существует высокая вероятность того, что президент не откажет просьбе одного из самых авторитетных политиков России», — говорится в официальном заявлении лидера фракции ЛДПР в Госдуме, которое приводит хабаровское издание DVhab.

Но ключевым посылом этого обращение было не возможное освобождение Фургала, а роль в этом партии: «Исключительно благодаря ЛДПР Сергею Ивановичу [Фургалу] удалось стать депутатом Государственной Думы трех созывов. Без авторитета ЛДПР не было бы депутата Фургала», — говорится в тексте документа. Всё это Жириновский увязывает со сложившейся в регионе ситуацией, когда местные депутаты массово уходят из ЛДПР, заявляя о том, что партия недостаточно помогает Фургалу, это ранее сделала и сенатор Елена Грешнякова. Лидер ЛДПР отмечает, что это форма «политической проституции», а гражданам вовсе не нужны депутаты, которые «бегают из партии в партию».

Владимир Путин действительно имеет формальное право помиловать любого осужденного. При этом вина Фургала ещё не доказана, сам он её активно отрицает, а дело считает сфабрикованным. При этом Фургала обвиняют по статьям об убийствах. Ранее уже были случаи, когда Путин помиловал осужденных за убийство, но подобное происходит не часто.