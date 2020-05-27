«Концентрирует в себе волю народа»: Песков объяснил право Путина увольнять избранных губернаторов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что в принимаемых законах о региональной и муниципальной власти нет никаких проблем.

Согласно этим документам, в частности, президент Владимир Путин получает право по ряду новых оснований отправить в отставку избранного гражданами главу любого региона, после чего тот ещё пять лет будет поражен в избирательном праве, так как не сможет выдвигаться на выборы губернатора любого региона. В свою очередь, губернаторы получат право увольнять мэров городов (избранных и назначенных) из-за «систематического недостижения показателей эффективности».

«Давайте не забывать, что президент избирается всенародным голосованием, он концентрирует в себе волю народа. В остальном воздержусь от комментариев», — ответил песков журналистам «Коммерсанта», поинтересовавшимся, может ли Путин отменять результат волеизъявления народа, который в соответствии с Конституцией РФ является источником власти в стране.

Песков также добавил, что все прежние основания для снятия губернаторов остаются в силе — они прописаны в других законах. А новая инициатива лишь привносит новые основания.

Напомним, что президент нередко пользуется своей возможностью снимать губернаторов. Как правило, это не вызывает недовольства, однако в случае с популярным у себя в регионе главой Хабаровского края Сергеем Фургалом, которого подозревают в преступлениях и держат в СИЗО уже больше года, снятие президентом уже по факту арестованного губернатора вызвало недовольство в определенных слоях населения. Местные юристы даже пытались оспорить это решение в суде, однако там их слушать отказались.

Также судебный иск, оспаривавший решение Путина, подавал экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев, однако, несмотря на то, что иск Верховным судом был зарегистрирован, рассмотрения дела по существу так и не состоялось, потому что Игнатьев вскоре умер от коронавируса.