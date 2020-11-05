«Очередной вредительский законопроект»: Губернаторам хотят разрешить увольнять мэров

Сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект об организации местного самоуправления. Согласно документу, главы муниципальных образований и администраций (мэры городов) могут быть уволены по желанию губернатора, в случае демонстрации «систематического недостижения показателей эффективности».

Сейчас губернатор не может уволить мэра — только если суд признает главу администрации виновным в нецелевом расходовании средств.

Также в документе предлагается синхронизировать назначение мэра с выбором городской думы, при этом срок для каждого главы города станет равен пяти годам.

Политик Юлия Галямина считает, что это «очередной вредительский законопроект», целью которого является «укрепление вертикали власти и окончательное убийство местного самоуправления в России». Она заявила, что делегаты «Земского съезда» муниципальных депутатов уже начали работу над отзывом по законопроекту.