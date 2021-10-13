Главное к 14 октября: Продуктовая инфляция в 10%, отставка губернатора от КПРФ, нападение лучника в Норвегии
Инфляция превысила 7,5%, Кремль намерен убрать Коновалова, Украина против Поклонской в Кабо-Верде. Главное к утру четверга
Рост цен на продовольственные товары за год составил 9,99% к 11 октября, следует из данных Росстата. Общая годовая инфляция в России выросла до 7,63%. Только с начала 2021 года цены на продукты питания выросли на 6,4%, а в целом — на 5,41%. При этом Минэкономразвития отчитывается, что за последнюю неделю рост цен замедлился с 0,26% до 0,22%.
По данным Росстата, только за неделю с 5 по 11 октября рост цен на курятину составил 1,52%, на яйца — 3,31%, на огурцы — на 10,85%, на помидоры — на 9,66%, а на картофель — на 4,35%.
Кремль собирается досрочно отправить в отставку главу Хакассии Валентина Коновалова от КПРФ уже зимой-весной 2022 года (срок заканчивается в 2023 году). Вместо него планируют назначить депутата Сергея Сокола от «Единой России». Об этом сообщают источники РБК. Издание обращает внимание, что Коновалов на сегодня остается единственным в стране губернатором, которого не согласовывал Кремль — в 2018 году на фоне протестного голосования таких глав субъектов стало трое, однако Сергей Фургал (Хабаровский край) уже больше года сидит в СИЗО, а Владимир Сипягин (Владимирская область) неожиданно решил променять кресло губернатора на депутатский мандат.
МИД Украины обратился к властям Кабо-Верде из-за назначения Натальи Поклонской, которая станет там послом от РФ. Бывший прокурор Крыма на исторической родине находится в розыске и обвиняется в ряде преступлений:
«Бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке», — заявили в ведомстве.
В Свердловской области полиция перекрыла движение по отрезку Екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАД) от Полевского до поселка Медного в связи с задымлением из-за тления торфяников, сообщает МЧС. Ранее смогом затянуло небо Екатеринбурга.
Россия вышла на третье место в мире по объему майнинга биткоина, следует из исследования Кембридского университета. С 2020 года доля отечественного майнинга в мировом выросла с 8,2% до 11,2%. На втором месте в рейтинге Казахстан с 18,1%, а на первом США с 35,4%. Значительные изменения в рейтинге связаны с обвалом майнинга в Китае, который занимал первое место в мире, но теперь не майнит ничего из-за законодательного запрета.
Александр Лукашенко приостановил соглашение о реадмиссии с Евросоюзом. По нему Республика должна была принимать своих граждан, оказавшихся в ЕС незаконно. Соглашение было оговорено в сентябре 2019 года и подписано в январе 2020 — до выборов президента.
В центре норвежского города Конгсберг вооруженный луком мужчина начал стрелять по прохожим. В результате погибли пять человек, двое были ранены, сообщили в полиции. Сам он был задержан, хотя и пытался оказать сопротивление сотрудникам правопорядка. После инцидента полицейским было приказано начать носить с собой оружие, а глава правительства Норвегии на срочной пресс-конференции назвала это «шокирующим» случаем (цитата по NRK).