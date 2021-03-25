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Небо Екатеринбурга затянуло смогом от тлеющих торфяников

В МЧС предупреждают, что дым опасен для здоровья. Ведомство приводит комплекс мер, которые помогут избежать последствий

Фото: МЧС

Смог в Екатеринбурге

Региональное отделение МЧС по Свердловской области сообщило об опасности возгорания торфяников близ Екатеринбурга. По информации министерства, сейчас над городом повис смог, вызванный их тлением, однако спасатели изучают, не появилось ли в районе микрорайона Солнечный открытого горения.

«В ходе обследования открытых очагов горения не выявлено. Тление происходит в толще торфяника на большой глубине. Для мониторинга пожарной обстановки планируется задействовать беспилотную авиационную систему», — пояснили в пресс-службе ведомства. Если огонь обнаружат, торфяник начнут тушить.

В связи с распространением в Екатеринбурге смога жителям напомнили о правилах безопасности: окна должны быть закрыты (особенно утром и ночью); если открывается форточка, её надо завесить мокрой марлей; долгих прогулок и занятий спортом на открытом воздухе советуют временно избегать.

Также в МЧС рекомендуют есть больше овощей, фруктов и пить больше жидкости, «максимально ограничить курение», не употреблять алкоголь, чаще делать влажную уборку и обращаться к врачу «при сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога».

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