«Она получила новый шанс» – политолог Алексей Макаркин о назначении Поклонской послом в Кабо-Верде
По словам эксперта, дальнейшая карьера Натальи Поклонской будет зависеть от нее самой
Политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин прокомментировал назначение Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде.
Эксперт считает, что политическая карьера экс-прокурора Крыма и бывшего депутата Госдумы не сложилась.
«В Государственной думе она оказалась человеком, не адаптированным к российским политическим реалиям, – отметил Макаркин в разговоре с «Собеседником». – В России иногда приветствуется экзотика – но в рамках. Вот, например, есть депутат Милонов – он переизбрался на новый срок и делает вполне успешную карьеру.
Поклонскую уже заносило, так сказать, в разные стороны и, наверное, главным моментом стало то, что она не поддержала пенсионную реформу. То есть было решение фракции «Единой России» поддержать – она выступила против.
Она, на самом деле, насколько неприемлема для Украины как человек и как политик, настолько действовала в рамках, видимо, больше привычных для Украины, где, например, можно выступить против решения фракции и потом продолжить политическую карьеру. В России это на самом деле тоже возможно, но за одним исключением – это не может быть фракция партии власти».
Политолог указал и на другие вызывающие вопросы обстоятельства в биографии Поклонской, в частности, ее появление на акции Бессмертного полка с иконой Николая Второго, а также отношения с опальным схиигуменом Сергием (Романовым).
«Ее в свое время продвигали в политику как имиджевую фигуру, а она, насколько я понимаю, решила, что это все всерьез, что она может делать политическую карьеру, исходя из своих преставлений о том, что надо делать, – сказал Алексей Макаркин. – В результате из политики она ушла, но при этом не стала идти на конфликт, не стала переходить в оппозицию тем более – и в результате получила дипломатическую должность.
Это страна, конечно, далеко не самая приоритетная для России, страна далекая, где нет каких-то серьезных интересов, но, с другой стороны, это статус.
Поклонская возглавляет посольство, она становится дипломатом высокого ранга, ну и дальше будет зависеть от нее, будет ли это для нее завершением ее карьеры или удачным стартом. Она получила новый шанс – а как она ее использует, будет зависеть от нее самой», – подчеркнул эксперт.