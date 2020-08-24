«Она получила новый шанс» – политолог Алексей Макаркин о назначении Поклонской послом в Кабо-Верде

Политолог указал и на другие вызывающие вопросы обстоятельства в биографии Поклонской, в частности, ее появление на акции Бессмертного полка с иконой Николая Второго, а также отношения с опальным схиигуменом Сергием (Романовым).

«Ее в свое время продвигали в политику как имиджевую фигуру, а она, насколько я понимаю, решила, что это все всерьез, что она может делать политическую карьеру, исходя из своих преставлений о том, что надо делать, – сказал Алексей Макаркин. – В результате из политики она ушла, но при этом не стала идти на конфликт, не стала переходить в оппозицию тем более – и в результате получила дипломатическую должность.

Это страна, конечно, далеко не самая приоритетная для России, страна далекая, где нет каких-то серьезных интересов, но, с другой стороны, это статус.

Поклонская возглавляет посольство, она становится дипломатом высокого ранга, ну и дальше будет зависеть от нее, будет ли это для нее завершением ее карьеры или удачным стартом. Она получила новый шанс – а как она ее использует, будет зависеть от нее самой», – подчеркнул эксперт.