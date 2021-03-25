Алексей Макаркин: "Теперь в Думе представлены восемь партий"

Главной сенсацией прошедших выборов в Госдуму эксперт называет прохождение в парламент партии "Новые люди". "Тут же заговорили о втором издании СПС – но дважды войти в одну и ту же реку нельзя, -- пишет Алексей Макаркин в своем Facebook. -- Река другая. СПС был объединением опытных и самостоятельных политиков, которые пошли на ситуативный альянс с Кремлем. «Новые люди» - это партия, список которой составлялся по принципу не просто системности, но и аполитичности, неучастия в деятельности какой-либо оппозиции. Исключение – Сардана Авксентьева, но пост мэра Якутска она до ухода в федеральную политику передала представителю «Единой России».

Второй момент, на который пока мало кто из экспертов обратил внимание: представительство на федеральном уровне обрела также Партия Роста в лице победившей в 217-м одномандатном округе Петербурга Оксаны Дмитриевой. "Теперь в Думе представлены восемь партий: пять фракционных, две – «Гражданская платформа» и «Родина» - делегировали в Думу своих лидеров по договоренности с «Единой Россией» еще с 2016 года, -- отмечает Макаркин. -- Сейчас в их выдвижении были некоторые нюансы – против Алексея Журавлева «Единая Россия» кандидата не выдвигала, а у Рината Шайхутдинова был заведомо слабый соперник. Оксана Дмитриева победила в округе куда более серьезного конкурента, шестикратную олимпийскую чемпионку Любовь Егорову. Таким образом Партия роста прошла в парламент и получила федеральную трибуну",

Саму Оксану Дмитриеву эксперт характеризует как "политика с ярко выраженной социальной идентичностью".

«Яблоко», как нетрудно заметить, вновь осталось без представительства в Госдуме, но, как пишет Алексей Макаркин, партия "выживет за счет регионов – ее представители остались в региональных парламентах Петербурга, Карелии и Псковской области". К тому же "Яблоко" увеличило свое присутствие в Мосгордуме за счет избрания Владимира Рыжкова. "Но главное – что выборы разрушили веру избирателей в будущее партии как общенациональной силы, -- подводит итог алексей Макаркин. -- И если «Новые люди» и Партия роста могут опираться на федеральный ресурс, то у «Яблока» такой возможности не будет".