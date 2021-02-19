Бывший схиигумен Сергий открестился от сравнений с Навальным. Они сидят в одном СИЗО

Обвиняемый в склонении несовершеннолетних к суициду бывший схиигумен Сергий, который сейчас находится под стражей в СИЗО «Матросская тишина» опасается, что его преследование через призму медиа может быть похоже на преследование лидера оппозиции Алексея Навального, пишет Telegram-канал «Новый век». В связи с этим священнослужитель решил публично от таких сравнений предостеречь, заявив, что ничего общего в их делах нет.

«Я вне политики церковной и государственной. Никогда не благословлял ни на забастовки, ни на стачки, ни на демонстрации. Призывал только к покаянию», — поясняет он.

При этом он заявляет, что в обмен на освобождение неизвестные уже дважды предлагали ему отречься от своих высказываний в СМИ. Как он пояснил журналистам, в таком случае предполагаемые сотрудники правоохранительных органов обещали закрыть уголовное дело и разрешить ему уехать на Афон в Грецию.

Напомним, что отца Сергия обвиняют сразу в трех уголовных преступлениях: в склонении к самоубийству несовершеннолетних (часть 3 статьи 110.1 УК РФ), в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (часть 3 статьи 148 УК РФ) и в самоуправстве (статья 330 УК РФ). Первое из обвинений, как писали СМИ, связано с одной из его проповедей, в которой он рассуждал о готовности отдать жизнь за Родину в присутствии детей.