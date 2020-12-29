Един в трех статьях. Отцу Сергию предъявили обвинения

Адвокат бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) Светлана Герасимова рассказала, в чем Следственный комитет обвиняет её подзащитного. Об этом сообщает «Интерфакс».

По её словам, отлученному от церкви священнику, который летом захватил Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, предъявлены обвинения сразу по трем уголовным статьям: о склонении к самоубийству несовершеннолетних (часть 3 статьи 110.1 УК РФ), о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (часть 3 статьи 148 УК РФ) и о самоуправстве (статья 330 УК РФ).

Судить отца Сергия будут уже в Москве, где ему выберут меру пресечения.

Ранее Sobesednik.ru писал о задержании священнослужителя. Тогда было известно лишь о возможных обвинениях в склонении к самоубийству несовершеннолетних. Предположительно, речь идет о ролике на YouTube, на котором видно как Сергий спрашивает своих прихожан, готовы ли они умереть за Россию, за детей, за будущее. Представитель монастыря пояснял, что речь вовсе не о самоубийстве, а о патриотическом самопожертвовании.

Официальных комментариев от суда или следствия пока не поступало.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru)