ФСБ себя повышает, военкомы беспределят, Сергия повязали. Главное к 29 декабря

ФСБ попросила расширить её полномочия, в том числе речь идет о наделении службы правом обеспечивать «информационную безопасность Российской Федерации в информационно-психологической сфере». Также сотрудникам контрразведки хотят дать возможность получать дополнительные выплаты «в зависимости от сложности, объема и важности задач, выполняемых военнослужащими».

Минувшей ночью был задержан отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий (Николай Романов), захвативший ранее Среднеуральский монастырь. Для задержания задействовали десятки бойцов ОМОНа и Росгвардии. Между правоохранителями и верующими произошла потасовка.

Как рассказала «Коммерсанту» адвокат Светлана Герасимова, его подозревают в склонении к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица (часть 3 статьи 110.1 УК РФ). Она добавила, что ей не дают пообщаться с клиентом наедине, а обыски в монастыре прошли с нарушениями. Предположительно, обвинение строится вокруг ролика, где схиигумен спрашивает у своей аудитории (где есть несовершеннолетние), готовы ли они умереть за Россию, за будущее и детей. «Речь не шла о самоубийстве, а о самопожертвовании ради людей, о патриотизме», — поясняет представитель монастыря Дмитрий Савченко.

Уже после задержания в Сети появился ролик, на котором Сергий обращается к пастве: «Монастырю и всем моим чадам. Люблю вас, обнимаю крепко-крепко… У меня все хорошо... Не надо ничего делать. Надо жить по заповедям. Что случилось – у каждого свой крест», — говорит он в обращении (цитата по «РИА Новости»).

Адвокат Павел Ивлев, представляющий интересы ЮКОСа в суде, считает, что решение Конституционного суда, который разрешил России не выплачивать 57 миллиардов долларов по делу ЮКОСа, «не имеет значения» с точки зрения международного права. Он уверен, что РФ «почти окончательно» проиграла это дело, а решение КС связано с потребностями внутренней пропаганды для населения. На возможность взыскать долг России за рубежом влияния это не окажет, пояснил он «Дождю».

«Солдатские матери Санкт-Петербурга» сообщают, что в Северной столице четырех призывников незаконно удерживают в военкомате. Двоих молодых людей вопреки закону призвали одним днем, а ещё двоих призывают, несмотря на противоречащие этому показания, пишет Znak.com. В организации рассказали, что московские военкоматы в этом году «капитально беспредельничают» и часто призывают одним днем. Возродились такие практики и в Петербурге.

Строительство «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Германии завершено, сообщает РБК. Речь идет про трубу протяженностью 2,6 километра. Осталось проложить 147 километров труб в исключительной экономической зоне Дании.

Разработчики российского программного обеспечения за год резко сократили свое присутствие на рынках США и Европы, следует из опроса «Руссофт». Если в 2019 году на них работали 58,3% и 51,4%, то в 2020 году — лишь 42,5% и 39,4%.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru)