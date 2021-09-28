Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 7:56

Собянин поднял прожиточный минимум в Москве на 685 рублей

В среднем он составит 18 714 рублей, для трудоспособных – 21 371 рубль, для пенсионеров –14 009 рублей

Фото: Global Look Press

Начиная с 2022 года прожиточный минимум для жителей столицы будет составлять 18 714 рублей, соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. В текущем году размер прожиточного минимума составляет 18 029 рублей, то есть на 685 рублей или на порядка 3,7% при инфляции выше 7%.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум устанавливается на отметке 21 371 рубль, а для пенсионеров эта сумма составит в будущем году 14 009 рублей. Прожиточный минимум для ребенка будет равен 16 174 рублям.

Прожиточный минимум – сумма, которая необходима человеку в месяц, чтобы заплатить регулярные платежи, а также приобрести продукты из «потребительской корзины». Сюда входят также необходимые услуги. Показатель пересматривается раз в три месяца.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Расследование 18 часов назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Общество 1 день назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 1 неделю назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 2 недели назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 2 недели назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Деньги 5 дней назад

Росстат планирует включить инвестиции в расчет реальных доходов россиян

Авто 6 дней назад

«Мы и кушать скоро перестанем»: в сети отреагировали на новость, что в стране стали реже покупать новые автомобили

Деньги 1 неделю назад

Бизнес на дому. Как организовать свое дело в своей квартире

Деньги 1 неделю назад

Деньги, которые мы потеряли. Современные банкноты и монеты, вышедшие из обращения и ставшие нумизматической ценностью

Деньги 1 неделю назад

"Скидка" от слова "кидать". Как избежать ненужных трат на распродажах

Деньги 1 неделю назад

В России скоро появятся новые деньги

Деньги 1 неделю назад

Можно ли компенсировать советские вклады?

Технологии 1 неделю назад

Apple не делает видеоигры, но зарабатывает на них больше ключевых производителей

Деньги 1 неделю назад

«Цены на бензин растут все время, независимо от нефти». На сколько подорожает горючее до конца года

Технологии 1 неделю назад

43% покупателей iPhone 13 в России проживают в Москве и Московской области

Деньги 1 неделю назад

Правительство предложило поднять в новом году МРОТ до 13 617 рублей

Деньги 1 неделю назад

Неприкосновенный минимум должника

Деньги 1 неделю назад

Минэк хочет ввести пошлины на пиво, вино, духи и косметику из ЕС. Вплоть до запретительных

Деньги 2 недели назад

Пропали ₽50 млн: Вице-президента Сбербанка доставили на допрос из-за госконтрактов Минпросвещения

Деньги 2 недели назад

Предприниматели подали в суд на губернатора Беглова и отказались от круглогодичных веранд

Дом и дачка 2 недели назад

Многофункциональный пень. Как можно преобразить остатки спиленного дерева

Деньги 2 недели назад

Список богатейших людей планеты по версии Forbes вновь возглавил Илон Маск

Авто 2 недели назад

В центре Москвы появилась первая камера-шумомер; автомобилистов пока не штрафуют

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика