Собянин поднял прожиточный минимум в Москве на 685 рублей

Начиная с 2022 года прожиточный минимум для жителей столицы будет составлять 18 714 рублей, соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. В текущем году размер прожиточного минимума составляет 18 029 рублей, то есть на 685 рублей или на порядка 3,7% при инфляции выше 7%.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум устанавливается на отметке 21 371 рубль, а для пенсионеров эта сумма составит в будущем году 14 009 рублей. Прожиточный минимум для ребенка будет равен 16 174 рублям.

Прожиточный минимум – сумма, которая необходима человеку в месяц, чтобы заплатить регулярные платежи, а также приобрести продукты из «потребительской корзины». Сюда входят также необходимые услуги. Показатель пересматривается раз в три месяца.