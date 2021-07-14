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Губернаторы Сипягин, Кожемяко, Клычков и Коновалов находятся на грани отставки

В свежем докладе "Госсовет 2.0" от "Минченко консалтинг" четыре губернатора попали в "красную зону"

Фото: Global Look Press

Четыре главы российских регионов попали в «красную зону» по показателю своей политической устойчивости, следует из доклада «Госсовет 2.0» компании «Минченко консалтинг» известного политтехнолога Евгения Минченко.

В документе говорится, что хуже всего ситуация складывается для Валентина Коновалова (Хакасия), Владимира Сипягина (Владимирская область), Андрея Клычкова (Орловская области) и Олега Кожемяко (Приморье). Если Кожемяко и Клычков вышли из зоны относительной стабильности на относительно небольшое число баллов, то Сипягин (ЛДПР) и избранный на протестном голосовании молодой коммунист Коновалов являются абсолютными аутсайдерами губернаторского корпуса. Обоим прогнозируют будущее в Госдуме.

Ухудшение положения Клычкова, как пишут эксперты, связано с задержанием главы областного департамента здравоохранения Ивана Залогина. Причиной падения рейтинга главы Приморья Кожемяко в докладе называется «острый внутриэлитный конфликт».

Политологи отмечают и проблемы у некоторых губернаторов из «желтой зоны». В частности, речь идет о главе Белгородской области Вячеславе Гладкове, который потерял очки на конфликте с местными элитами из-за «резких кадровых решений новоиспеченного руководителя», и о врио губернатора Хабаровского края Михаиле Дегтяреве, пришедшем на смену арестованному Сергею Фургалу. «Дегтярев при помощи федерального центра сумел стабилизировать политическую ситуацию, протестные акции временно сошли на нет, — говорится в докладе. — Но ситуация все еще остается напряженной, поскольку Хабаровский край традиционно считается одним из наиболее протестных регионов России». Эксперты напоминают, что в 2016 году, когда «Единая Россия» была правящей в регионе, она набрала менее 40% голосов.

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