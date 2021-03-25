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Сегодня, в 21:21

Безумный день голосования. Все курьезы и скандалы очередных выборов в Госдуму

Всё только начинается

Основной датой трехдневного голосования должно было стать 19 сентября - воскресение. Но уже утром в пятницу показалось, что Россия хочет отстреляться с выборами как можно раньше. В первый же день проголосовала вся политическая элита, включая Владимира Путина, верхушку правительства, губернаторов и других госслужащих. Очень очень многих госслужащих.

Очереди в погонах

Утром в центре, в районе Арбата, в очередь выстроилась около двух тысяч человек. Все они хотели проголосовать на УИК №9 за депутатов Госдумы. Примерно в 300 метрах от участка расположено здание Генштаба.

Наблюдатели сразу заподозрили в этом "голосование бюджетников" - довольно странная практика, при которой сотрудники открепляются от своих участков и голосуют строем под присмотром начальства. Один из стоящих признался корреспонденту “Эха Москвы”, что направлен службой в “зеленой форме”. Не скрывая формы, во Владивостоке строем голосовали моряки, в Омске - росгвардейцы, в Кызыле пограничники, а в Новосибирске - сотрудники МЧС.

Очередей с людьми без формы тоже было очень много.

Фото: Соцсети

Google и Apple против “Умного голосования”

Начало дня стало печальным для поклонников Алексея Навального. Утром выяснилось, что  крупнейшие IT-корпорации удалили из своих сервисов приложение “Навальный”, через которое координировался процесс “Умного голосования”. Представители Apple Store и Google Play ответили, что не могли нарушить требования Роскомнадзора и оставить запрещенный сервис вопреки законам РФ.

DDoS атакует

Те, кто собирался проголосовать электронно, поначалу столкнулись с ошибкой системы. Страницы долго загружались или отбрасывали пользователя назад. Координатор системы Алексей Венедиктов сообщил, что электронное голосование подвергается DDoS-атакам. Другие объясняли это все тех же голосованием бюджетников, которым надо было поставить галочку до конца первой половины первого дня.

Фото: АГН Москва
Алексей Венедиктов

Владимир Путин проголосовал очень странно

Накануне выборов стало известно, что президент не явится на свой любимый участок в здании Академии Наук и проголосует электронно. Журналисты кремлевского пула показали, как Путин проголосовал на компьютере. Придирчивые зрители могут заметить, что электронное голосование проводится с помощью телефона или планшета. Без привязанного номера телефона в системе не зарегистрироваться. При этом, пресс-секретарь президента Песков совсем недавно говорил, что Путин не пользуется мобильной связью. Кстати, для того, чтобы увидеть надпись “Ваш голос учтен” вообще не нужно голосовать и регистрироваться. Ее увидит каждый, кто пройдет по ссылке https://elec.moscow/ballot/success/ , которая попала в кадр. Попробуйте и вы.

Фото: РИА Новости

Пропал один Борис Вишневский

До кульминации выборов в законодательное собрание Санкт-Петербурга по одномандатному округу №2 добрались только двое Борисов Вишневских. Основной - Борис Лазоревич - и его более моложавый тезка. Куда делся еще один двойник (вернее тройник), общественности узнать не удалось. По правилам избирательного спарринга, в конце должен остаться только один.

Одна женщина на трех участках

В подмосковной Балашихе женщина в серой куртке проголосовала сразу на УИК №22, УИК №3667 и УИК №3667, находящихся в одном здании. Это заметили наблюдатели от «Яблока». Одна из сотрудниц участковой комиссии была отстранена от работы, на место выехали сотрудники полиции.

Агитация на воде и воздухе

Несмотря на то, что с началом выборов партиям и кандидатам запрещено заниматься агитацией, не все могли удержать себя в руках. “Новые люди” отправились в плавание по каналам Санкт-Петербурга, а Российская Партия Свободы и Справедливости устроило световое шоу в Москве.

Бюллетени размножались на глазах

В Центральном районе Санкт-Петербурга полиция задержала Любовь Зенькову, у которой при себе было около 100-150 пустых бюллетеней для голосования. Она оказалась воспитателем детского сада, заведующая которого является председателем УИК №2189. Председатель по фамилии Меньшикова сказала, что Зенькова действовала без ее ведома.

Также в Санкт-Петербурге наблюдатели задержали молодого человека, который пытался засунуть в урну 8 бюллетеней вместо четырех. Полиции он объяснил, что получил лишние листки в метро.

Людей выгоняли с участков во имя здоровья

В Нефтеюганске наблюдателей выводили с участка под предлогом дезинфекции каждые три часа. В Омске на УИК №264 сработала пожарная сигнализация, из-за чего вывели всех присутствующих. На некоторых участках Санкт-Петербурга периодические устраивается “проветривание”. Находиться в этот момент рядом с урнами строжайше запрещено. На УИКах объясняют это борьбой с коронавирусом.

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