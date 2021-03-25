Очереди в погонах

Утром в центре, в районе Арбата, в очередь выстроилась около двух тысяч человек. Все они хотели проголосовать на УИК №9 за депутатов Госдумы. Примерно в 300 метрах от участка расположено здание Генштаба.

Наблюдатели сразу заподозрили в этом "голосование бюджетников" - довольно странная практика, при которой сотрудники открепляются от своих участков и голосуют строем под присмотром начальства. Один из стоящих признался корреспонденту “Эха Москвы”, что направлен службой в “зеленой форме”. Не скрывая формы, во Владивостоке строем голосовали моряки, в Омске - росгвардейцы, в Кызыле пограничники, а в Новосибирске - сотрудники МЧС.

Очередей с людьми без формы тоже было очень много.