Безумный день голосования. Все курьезы и скандалы очередных выборов в Госдуму
Всё только начинается
Основной датой трехдневного голосования должно было стать 19 сентября - воскресение. Но уже утром в пятницу показалось, что Россия хочет отстреляться с выборами как можно раньше. В первый же день проголосовала вся политическая элита, включая Владимира Путина, верхушку правительства, губернаторов и других госслужащих. Очень очень многих госслужащих.
Очереди в погонах
Утром в центре, в районе Арбата, в очередь выстроилась около двух тысяч человек. Все они хотели проголосовать на УИК №9 за депутатов Госдумы. Примерно в 300 метрах от участка расположено здание Генштаба.
Наблюдатели сразу заподозрили в этом "голосование бюджетников" - довольно странная практика, при которой сотрудники открепляются от своих участков и голосуют строем под присмотром начальства. Один из стоящих признался корреспонденту “Эха Москвы”, что направлен службой в “зеленой форме”. Не скрывая формы, во Владивостоке строем голосовали моряки, в Омске - росгвардейцы, в Кызыле пограничники, а в Новосибирске - сотрудники МЧС.
Очередей с людьми без формы тоже было очень много.
Google и Apple против “Умного голосования”
Начало дня стало печальным для поклонников Алексея Навального. Утром выяснилось, что крупнейшие IT-корпорации удалили из своих сервисов приложение “Навальный”, через которое координировался процесс “Умного голосования”. Представители Apple Store и Google Play ответили, что не могли нарушить требования Роскомнадзора и оставить запрещенный сервис вопреки законам РФ.
DDoS атакует
Те, кто собирался проголосовать электронно, поначалу столкнулись с ошибкой системы. Страницы долго загружались или отбрасывали пользователя назад. Координатор системы Алексей Венедиктов сообщил, что электронное голосование подвергается DDoS-атакам. Другие объясняли это все тех же голосованием бюджетников, которым надо было поставить галочку до конца первой половины первого дня.
Владимир Путин проголосовал очень странно
Накануне выборов стало известно, что президент не явится на свой любимый участок в здании Академии Наук и проголосует электронно. Журналисты кремлевского пула показали, как Путин проголосовал на компьютере. Придирчивые зрители могут заметить, что электронное голосование проводится с помощью телефона или планшета. Без привязанного номера телефона в системе не зарегистрироваться. При этом, пресс-секретарь президента Песков совсем недавно говорил, что Путин не пользуется мобильной связью. Кстати, для того, чтобы увидеть надпись “Ваш голос учтен” вообще не нужно голосовать и регистрироваться. Ее увидит каждый, кто пройдет по ссылке https://elec.moscow/ballot/success/ , которая попала в кадр. Попробуйте и вы.
Пропал один Борис Вишневский
До кульминации выборов в законодательное собрание Санкт-Петербурга по одномандатному округу №2 добрались только двое Борисов Вишневских. Основной - Борис Лазоревич - и его более моложавый тезка. Куда делся еще один двойник (вернее тройник), общественности узнать не удалось. По правилам избирательного спарринга, в конце должен остаться только один.
Одна женщина на трех участках
В подмосковной Балашихе женщина в серой куртке проголосовала сразу на УИК №22, УИК №3667 и УИК №3667, находящихся в одном здании. Это заметили наблюдатели от «Яблока». Одна из сотрудниц участковой комиссии была отстранена от работы, на место выехали сотрудники полиции.
Агитация на воде и воздухе
Несмотря на то, что с началом выборов партиям и кандидатам запрещено заниматься агитацией, не все могли удержать себя в руках. “Новые люди” отправились в плавание по каналам Санкт-Петербурга, а Российская Партия Свободы и Справедливости устроило световое шоу в Москве.
Бюллетени размножались на глазах
В Центральном районе Санкт-Петербурга полиция задержала Любовь Зенькову, у которой при себе было около 100-150 пустых бюллетеней для голосования. Она оказалась воспитателем детского сада, заведующая которого является председателем УИК №2189. Председатель по фамилии Меньшикова сказала, что Зенькова действовала без ее ведома.
Также в Санкт-Петербурге наблюдатели задержали молодого человека, который пытался засунуть в урну 8 бюллетеней вместо четырех. Полиции он объяснил, что получил лишние листки в метро.
Людей выгоняли с участков во имя здоровья
В Нефтеюганске наблюдателей выводили с участка под предлогом дезинфекции каждые три часа. В Омске на УИК №264 сработала пожарная сигнализация, из-за чего вывели всех присутствующих. На некоторых участках Санкт-Петербурга периодические устраивается “проветривание”. Находиться в этот момент рядом с урнами строжайше запрещено. На УИКах объясняют это борьбой с коронавирусом.