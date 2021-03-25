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Политолог рассказал, ждать ли после выборов массовых митингов

Илья Гращенков дал свой прогноз о реакции на подсчет голосов

Фото: АГН "Москва"

Митинги после оглашения результатов выборов стали уже традицией в России последних лет. В этом году также многие прогнозируют волну протестов. "Собеседник" спросил политолога Илью Гращенкова, насколько оправданы такие ожидания.

-В этот раз я не ожидаю никаких заметных выступлений, тем более массовых, -прокомментировал нам эксперт. - Кто их может провести? Все, кто мог вывести людей на улицы, уже «довыводились». Да и повода для митингов нет. На этих выборах и интриг-то острых нет. Наберет ЕР 50% или нет, пройдет пятая партия в парламент или нет — это так себе интриги. Все поводы для митингов, как недопуск оппозиции, уже прошли в начале избирательной кампании. В нынешних условиях странно ожидать новой Болотной. Не думаю, что стоит ждать серьезных протестов.

Безумный день голосования. Все курьезы и скандалы очередных выборов в Госдуму

Теги: #Выборы-2021

Рубрика: Политика

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