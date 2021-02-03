Apple объяснила удаление приложения "Навальный" требованиями властей

Компания Apple заранее предупредила команду Алексея Навального об удалении приложения «Навальный» из AppStore. Это следует из письма корпорации, которое опубликовал Иван Жданов.

В документе говорится, что решение об удалении было принято из-за нарушений требований российского законодательства, что по факту противоречит правилам размещения в AppStore. Отдельно отмечается, что другие правила магазина оно не нарушает, поэтому удаление произошло исключительно на территории Российской Федерации — в остальных странах доступ к нему остается.

Также Apple пишет, что удалить приложения корпорацию попросили Генпрокуратура РФ и прокуратура Москвы, объяснив это «вмешательством» команды Навального в выборы, а также их причастностью к экстремистской деятельности.

Как писал Sobesednik.ru, ранее Леонид Волков уже назвал подобные обоснования удаления приложения со стороны компаний «чушью».

«Apple, Google — не борцы за свободу, а коммерческие компании, которые взвешивают репутационные риски от уступок и риск потерять огромный российский рынок», — комментирует удаление юрист Анастасия Буракова.