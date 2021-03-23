"Позорище": Волков прокомментировал удаление приложения "Навальный"

Ближайший соратник Алексея Навального, политтехнолог Леонид Волков жестко раскритиковал компании Google и Apple за решение удалить приложение «Навальный» из своих магазинов. Он считает, что это произошло под прямым давлением со стороны Кремля и исключительно по политическим мотивам. Оппозиционер признает, что для Владимира Путина это является «победой», а для IT-корпораций — «позорищем».

Напомним, что российские власти уже давно требовали от них удалить приложение «Навальный». Оно состояло из двух разделов — заблокированного в РФ блога Навального и также заблокированного в РФ «Умного голосования». Власти России угрожали корпорациям уголовными делами на сотрудников, многомиллионными штрафами и ужесточением законодательства. Сегодня, спустя два дня после публикаций списков «Умного голосования» и в первый день голосования в России Google и Apple одновременно удалили приложение из Google Play и App Store.

«[Компании] прогнулись под шантаж Кремля», — уверен Волков. По его мнению, это решение корпораций стоит интерпретировать как согласие IT-гигантов, что списки «Умного голосования», которые состоят из рекомендаций команды Навального, за какого кандидата в разных округах они считают правильным проголосовать, являются экстремистской информацией.

Предвосхищая комментарии Apple и Google о том, что они якобы только исполняли требования российского законодательства, политтехнолог называет подобные заверения «чушью»:

«Есть универсальные права человека, лежащие в основе современной цивилизации. Есть здравый смысл. Если завтра "сенатор" Джабаров [член комитета СФ по противодействию зарубежному вмешательству, — ред.] примет закон о том, что 2+2=17, будут ли Apple и Google менять работу калькуляторов на своих телефонах?», — задает Волков риторический вопрос.

Он воспринимает решение корпораций как заявление о том, что если в российском руководстве всё же захотят объявить, что «2+2=17», то «две великие компании, которым есть, чем гордиться», с этим согласятся: «Этот позорный день надолго останется в истории».