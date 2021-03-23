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Приложение "Навальный" удалили из Appstore и Google Play перед выборами

Вчера представителей Apple и Google вызывали в Совет Федерации из-за вмешательства в выборы в России

Фото: Global Look Press

Команда Навального сообщила об удалении приложения «Навальный» из Appstore и Google Play перед выборами в Госдуму, которые пройдут с 17 по 19 сентября в России. 

«Google удалил приложение «Навальный» из Google Play. Apple удалил приложение «Навальный» из App Store», – пишут соратники Навального. 

«Против нас всё российское государство и даже бигтех-компании, но это не значит, что мы можем опускать руки. Это очень важные выборы, и мы должны сделать всё, чтобы победить единороссов», – добавили они. 

Сегодня также стало известно, что Apple отключила в России функцию «Частный узел», скрывающую IP-адрес пользователя. В причинах недоступности функции указаны «действующие ограничения местного законодательства».

Вчера представителей Apple и Google вызывали в Совет Федерации из-за вмешательства в выборы в России.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Аpple и Google удалить приложение «Навальный» из своих маркет-плейсов, а также перекрыть доступ для обхода блокировок проекта «Умное голосование».

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