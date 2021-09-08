Apple отключила в России функцию "Частный узел", скрывающую IP-адрес

Функция «Частный узел», которая появилась на стадии беты в iOS 15, с сегодняшнего дня не работает в России. Об этом сообщает iphones.ru.

«Наш читатель Phonerz обнаружил, что Apple отключила функцию Частный узел в iOS 15 и macOS 12 Monterey в России. Мы решили проверить эту информацию, и это оказалось правдой», – говорится в сообщении.

В причинах недоступности функции указаны «действующие ограничения местного законодательства».

Ранее в Apple отмечали, что функция будет доступна в России, но не будет работать в Белоруссии, Египте, Казахстане, Китае, Колумбии, Саудовской Аравии, Туркменистане, Уганде, на Филиппинах и в ЮАР.

Вчера представителей Apple и Google вызывали в Совет Федерации из-за вмешательства в выборы в России.

«Частный узел» (iCloud Private Relay) – это опция, которая позволяет скрыть настоящий IP-адрес при использовании на различных ресурсах и данные о том, на какие ресурсы вы заходите. Она обеспечивает конфиденциальность в Сети, кодируя исходящий трафик в Safari, чтобы его не могли перехватить и расшифровать ни оператор связи, ни сама Apple. Для этого компания использует двухуровневую структуру работы с трафиком – в этом главное отличие от традиционных VPN-сервисов. Как подчеркивают в Apple, одна из задач механизма, прежде всего, – защита от рекламного отслеживания.