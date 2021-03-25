В день выборов Путина Ельцина раздражал Горбачёв

Этот кадр сделан 26 марта 2000 года. Выборы президента России. Подавший в отставку президент Борис Ельцин и его семья в домашней обстановке следят по телевизору за ходом голосования. Ставка была сделана на и. о. президента Владимира Путина.

Sobesednik.ru поинтересовался у автора снимка Юрия Феклистова, как удалось внедриться в столь интимную атмосферу первого лица государства и сильно ли Борис Николаевич переживал за своего преемника.

Лесин остался за кадром

– Мы с Виталием Манским (режиссер-документалист – К.Б.), как и другие журналисты, снимали день голосования, – рассказывает Юрий. – В Крылатском на Осенней улице был дом, где жили Ельцин, Коржаков, Тарпищев, Лужков, Валентин Юмашев (экс-глава администрации Ельцина. – К.Б.), помощник Ельцина Лев Суханов, Михаил Задорнов, Егор Гайдар... Ельцин в этом доме всем дал квартиры. Всего там 16 квартир. Все жители этого дома голосовали рядом в средней школе. Борис Николаевич проголосовал, и пока они там интервью давали, я отошел от толпы и увидел Татьяну (дочь Ельцина Татьяна Юмашева, в то время еще Дьяченко. – К.Б.). Говорю: «Татьяна, а можно к вам приехать вечером и поснимать, как Борис Николаевич болеет за преемника?» Виталий тоже говорит: «И я приеду с камерой». Она сказала: «Вместе приезжайте».

Проголосовав, Ельцин с семьей поехал в свою резиденцию в Горках, которую ему оставили, несмотря на то, что он уже покинул пост президента. Туда же направились фотограф с оператором.

– Мы доехали часов в пять или шесть вечера, – продолжает Юрий Феклистов. – Наина Иосифовна налила нам чаю и угостила своими знаменитыми пирожками: она же все печет сама. Она еще со студенческих времен очень любила пить растворимый кофе. Насыпает ложечку из бразильской банки, а потом высоко поднимает чайник и с высоты наливает в чашку кипяток. Сказала, для того, чтобы пенка была. Типа капучино.

В кадр не попала вторая дочь Ельцина Елена и министр печати Михаил Лесин, которые тоже присутствовали. Зато попал маленький сын Елены Ваня. Когда внука Ельцина в шутку спросили, за кого он будет голосовать, тот гордо пролепетал: «За Путина».

– Конечно, никакого сомнения в том, кто победит, не было, – говорит Юрий. – И когда стало окончательно ясно, что Путин лидирует с большим отрывом, откуда-то появилось шампанское. Татьяна сказала: «Давайте отметим».

Лежащие на столе несколько листов – это сводки с выборов. А старый телефон без диска – правительственная связь АТС-1. Когда гости поинтересовались у Ельцина, как он работает, если ничего набрать невозможно, Борис Николаевич объяснил: «Это телефон особенный. Сегодня 26 марта. А завтра 27 марта – день рождения моего друга Мстислава Ростроповича. Завтра я подниму трубку, скажу: «Соедините меня с Ростроповичем» – и повешу. И через 15 минут, где бы Ростропович ни был на нашей планете, его найдут и меня соединят». (Позже Ростропович рассказывал, что длинные руки Ельцина настигли его в каком-то английском ресторане при гостинице: «Сидим с женой, отмечаем. Бежит портье: вас к телефону из России! А я же никому не говорил, где я. Вот как он узнал?»)

К восьми часам вечера политический бомонд стал собираться уже в штабе Путина в «Александр Хаусе» на Якиманке, и Юрий с Виталием поехали туда.

– Там сейчас табличка висит: «В этом здании находился предвыборный штаб Путина», – говорит напоследок Юрий Феклистов. – Штаб был на четвертом этаже, а на первом журналисты тусили. Виталий как-то умудрился сесть в лифт и подняться, а меня не пустили. Валентин Юмашев предлагал взять мою камеру и поснимать там за меня. Я не согласился. Зря, наверное.

Наткнулись на Горбачева

«Если выберем Путина, свобода средств массовой информации будет гарантирована!» – сказал Ельцин на прощание Юрию Феклистову тогда в Горках. Фотограф ответил: «Будем надеяться». Эти кадры вошли в фильм Виталия Манского «Свидетели Путина» о переходе власти, который режиссер выпустил только в 2018 году. К этому моменту уже много воды утекло: Манский получил за свои фильмы ворох международных наград, но оказался в оппозиции к Путину, в России больше постоянно не живет, а проводимый им в Москве и Петербурге «Артдокфест» с каждым годом испытывает все больше давления.

– Тогда не было ощущения, что происходит что-то фатальное или постыдное, – сказал «Собеседнику» Виталий. – Вполне себе разумное технократическое решение – провести во власть проверенного, управляемого, вменяемого, молодого и здорового человека, используя некое подобие избирательной кампании. Все было как-то по-рабочему торжественно. Никто не сомневался, что административный ресурс сделает свое дело и Путин победит. Всех интересовали его проценты.

Манский раскрыл и роль Михаила Лесина в этой компании:

– Телевизионным пультом работал министр печати, который таинственным образом умер или погиб в Вашингтоне спустя много лет. Лесин был представлен от штаба пояснять или сопровождать информационный поток. Интернет тогда еще не обладал нынешней магической силой, и главным источником информации для президента был телевизионный эфир. Лесин управлял тем, как этот эфир должен поступать в сознание Ельцина. Сглаживать углы, переключать с канала на канал, делать так, чтобы Борис Николаевич в нужный момент фокусировал на чем-то внимание. И на каком-то канале мелькнул Горбачев, который при Ельцине в медийном пространстве вообще почти не присутствовал, а тут вдруг комментировал выборный день. И без того не пышущий здоровьем Ельцин от этого подавился собственным дыханием. Лесин быстренько переключил канал и разволновался. Но через час снова наткнулись на Горбачева, и у него аж испарина на лбу выступила. А тогда ведь казалось, что Путин – всего лишь технический менеджер, что власть Ельцина незыблема и вечна.

По словам Виталия, тогда штаб переживал больше не за цифры Зюганова и Жириновского, а за цифры Явлинского: «Путина подавали как демократического, с цивилизованным креном кандидата, и Явлинский отгрызал как раз от путинских цифр».

А вот точного ответа на вопрос, был ли Ельцин доволен действиями своего преемника, нет.

– Я снимал Ельцина и после этого, – поясняет Виталий. – Но я не его духоприказчик, да и Ельцин, в силу его состояния, не очень-то был способен вести длительные разговоры и на чем-то серьезно концентрироваться. Но если делиться исключительно моим восприятием происходящего, то по косвенным признакам могу сказать, что он был недоволен. Не могу сказать, что какими-то авторитарными замашками Путина, которые уже проявлялись в тот момент. Скорее тем, что решения принимаются без его участия. Полагаю, что с ним так не договаривались.

31 декабря 1999 года Борис Ельцин объявил об уходе в отставку и о передаче власти назначенному незадолго до этого премьер-министру Владимиру Путину. Досрочные выборы президента прошли 26 марта 2000 года. Путин победил на них в первом туре.

Путин 53%

Зюганов 29%

Явлинский 6%

Тулеев 3%

Жириновский 3%

Остальные кандидаты набрали менее 1,5%. В их числе нынешний председатель ЦИК Элла Памфилова и глава избирательного штаба Путина 2012 года Станислав Говорухин.

Уходил. Но не устал

Во время обращения к гражданам Ельцин не произносил слова «Я устал». Это было ему приписано позже народной молвой. В обращении звучит только «Я ухожу» и «Хочу попросить прощения».