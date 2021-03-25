"Ситуация для Москвы тревожная": политолог раскрыл риски захвата Афганистана для РФ
Пока в Москве уход американцев и стремительное вхождение боевиков в крупные афганские города, в том числе столицу Кабул, воспринимают как "торжественный" провал американской внешней политики на Востоке, над самой Россией нависла серьезная угроза.
Об этом рассказал российский политолог Илья Гращенков, описывая версии дальнейшего развития событий в регионе и отмечая, что в будущем мир ожидает немало потрясений, которые придут из Афганистана и приграничных стран, куда боевики впоследствии также попытаются проникнуть. А самым тревожным в прогнозе эксперта можно назвать тот факт, что он ожидает возникновения новых гражданских войн в отдельных странах региона, в которые вполне могут втянуть и саму Россию.
«Цивилизация в Афганистане пала под натиском радикальных исламистов талибов (Талибан - террористическая организация, запрещенная в России - прим.ред.). Как все это может отразиться на России? Весь мир сегодня снова вынужден обратить внимание на страну, в которой уже два столетия идет борьба между восточным и западным мирами. Но в этот раз победа восточных фундаменталистов является рекордной – страна практически полностью перешла под их контроль буквально за несколько дней, а толпы беженцев тут же устремились в соседние государства. При этом мировые правительства уже ведут переговоры о признании новых хозяев Кабула.
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Стоит сразу отметить, что разделение властей в стране на религиозные и светские за последние 50 лет в Афганистане как-то не прижилось. Все события в этой стране повторяются с пугающей цикличностью. Так, в 1996 году талибы уже брали Кабул, причем тоже без боя. А в 1979 году СССР штурмовал дворец Амина, лидера революционеров того периода. Поэтому Соединенные Штаты (немногим ранее - Британия) и Советский Союз вот уже более 40 лет попеременно берут на себя это бремя. Но теперь, судя по всему, настало время Китая впервые выступить в незавидной для него роли сверхдержавы.
В России же вывод американского контингента с территории Афганистана восприняли с особенным энтузиазмом. Отступление называют бегством, сравнимым, разве что, со сдачей Вьетнама 46 лет тому назад. Сенатор Пушков, к примеру, назвал происходящее в Афганистане историческим реваншем, а любимый среди российских политиков бывший президент США Дональд Трамп сразу же призвал Байдена подать в отставку.
Многие при этом проводят параллели между Афганистаном и Украиной, дескать, американцы кинули афганцев на произвол судьбы, и в случае чего с украинцами они поступят так же. В общем и целом, есть ощущение, что Москва выиграла информационную войну с Вашингтоном в Афганистане, однако за границами России мало кто знает, что эта война вообще велась.
При этом ситуация для Москвы тревожная. Прежде всего, на территорию стран ЕАЭС уже хлынули огромные потоки беженцев. И в скором времени все они осядут в Киргизии и Таджикистане, а также в Узбекистане, который не является членом Евразийского союза. А после этого они попытаются продвинуться дальше на Запад – в Евросоюз и Россию, а это уже чревато новой волной беженцев, как это было в годы войны в Сирии.
Кроме того, приход талибов к власти в Афганистане точно расшатает ситуацию на востоке, усилятся трения между Пакистаном и Индией, в рамках чего в игру вступят Катар, Саудовская Аравия и Китай. И это все будет происходить недалеко от российских границ, где и раньше было неспокойно, а в отношении русского населения постоянно усиливаются националистические настроения. Наконец, все это приведет к новому подъему исламского фундаментализма во всем мире. Ряд организаций начнут свою экспансию в ближайшие страны – сначала в Пакистан, а потом в Узбекистан и Таджикистан.
Россия же сейчас будет вынужденно налаживать сотрудничество с новой властью Афганистана, однако договориться с радикалами будет сложно. Ключевое напряжение будет по линии владельцев наркотрафика, тем более что главы синдикатов в Таджикистане и других странах точно вступят в конфликт с талибами, которые получат поддержку части населения, занятой в этом бизнесе. Все это может обернуться не просто дестабилизацией, но и новыми гражданскими войнами, в которые могут втянуть и саму Россию», - пишет Гращенков в своем авторском Telegram-канале.
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Рубрика: Политика