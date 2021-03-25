Сегодня, в 15:28

"Ситуация для Москвы тревожная": политолог раскрыл риски захвата Афганистана для РФ

Пока в Москве уход американцев и стремительное вхождение боевиков в крупные афганские города, в том числе столицу Кабул, воспринимают как "торжественный" провал американской внешней политики на Востоке, над самой Россией нависла серьезная угроза.

Фото: Кадр из видео

Об этом рассказал российский политолог Илья Гращенков, описывая версии дальнейшего развития событий в регионе и отмечая, что в будущем мир ожидает немало потрясений, которые придут из Афганистана и приграничных стран, куда боевики впоследствии также попытаются проникнуть. А самым тревожным в прогнозе эксперта можно назвать тот факт, что он ожидает возникновения новых гражданских войн в отдельных странах региона, в которые вполне могут втянуть и саму Россию.

«Цивилизация в Афганистане пала под натиском радикальных исламистов талибов (Талибан - террористическая организация, запрещенная в России - прим.ред.). Как все это может отразиться на России? Весь мир сегодня снова вынужден обратить внимание на страну, в которой уже два столетия идет борьба между восточным и западным мирами. Но в этот раз победа восточных фундаменталистов является рекордной – страна практически полностью перешла под их контроль буквально за несколько дней, а толпы беженцев тут же устремились в соседние государства. При этом мировые правительства уже ведут переговоры о признании новых хозяев Кабула.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿
политолог Илья Гращенков
Стоит сразу отметить, что разделение властей в стране на религиозные и светские за последние 50 лет в Афганистане как-то не прижилось. Все события в этой стране повторяются с пугающей цикличностью. Так, в 1996 году талибы уже брали Кабул, причем тоже без боя. А в 1979 году СССР штурмовал дворец Амина, лидера революционеров того периода. Поэтому Соединенные Штаты (немногим ранее - Британия) и Советский Союз вот уже более 40 лет попеременно берут на себя это бремя. Но теперь, судя по всему, настало время Китая впервые выступить в незавидной для него роли сверхдержавы.
В России же вывод американского контингента с территории Афганистана восприняли с особенным энтузиазмом. Отступление называют бегством, сравнимым, разве что, со сдачей Вьетнама 46 лет тому назад. Сенатор Пушков, к примеру, назвал происходящее в Афганистане историческим реваншем, а любимый среди российских политиков бывший президент США Дональд Трамп сразу же призвал Байдена подать в отставку.
Многие при этом проводят параллели между Афганистаном и Украиной, дескать, американцы кинули афганцев на произвол судьбы, и в случае чего с украинцами они поступят так же. В общем и целом, есть ощущение, что Москва выиграла информационную войну с Вашингтоном в Афганистане, однако за границами России мало кто знает, что эта война вообще велась.
При этом ситуация для Москвы тревожная. Прежде всего, на территорию стран ЕАЭС уже хлынули огромные потоки беженцев. И в скором времени все они осядут в Киргизии и Таджикистане, а также в Узбекистане, который не является членом Евразийского союза. А после этого они попытаются продвинуться дальше на Запад – в Евросоюз и Россию, а это уже чревато новой волной беженцев, как это было в годы войны в Сирии.
Фото: Кадр из видео
Жители Афганистана пытаются забраться в последний самолет из Кабула
Кроме того, приход талибов к власти в Афганистане точно расшатает ситуацию на востоке, усилятся трения между Пакистаном и Индией, в рамках чего в игру вступят Катар, Саудовская Аравия и Китай. И это все будет происходить недалеко от российских границ, где и раньше было неспокойно, а в отношении русского населения постоянно усиливаются националистические настроения. Наконец, все это приведет к новому подъему исламского фундаментализма во всем мире. Ряд организаций начнут свою экспансию в ближайшие страны – сначала в Пакистан, а потом в Узбекистан и Таджикистан.
Россия же сейчас будет вынужденно налаживать сотрудничество с новой властью Афганистана, однако договориться с радикалами будет сложно. Ключевое напряжение будет по линии владельцев наркотрафика, тем более что главы синдикатов в Таджикистане и других странах точно вступят в конфликт с талибами, которые получат поддержку части населения, занятой в этом бизнесе. Все это может обернуться не просто дестабилизацией, но и новыми гражданскими войнами, в которые могут втянуть и саму Россию», - пишет Гращенков в своем авторском Telegram-канале.
Руслан Аушев: "Об афганском народе никто не думал и не собирался думать"
"Сайгон Байдена": в США считают происходящее в Афганистане повторением Вьетнама
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 3 дня назад

Руслан Аушев: "Об афганском народе никто не думал и не собирался думать"

Общество 3 дня назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Общество 5 дней назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Происшествия 6 дней назад

Авторов писем “казанскому стрелку” ищут силовые органы

Общество 6 дней назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Общество 1 неделю назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 3 минуты назад

Сборная без Дзюбы и срок для Киры Ярмыш: главные новости к вечеру 16 августа

Политика 5 минут назад

Илья Варламов рассказал о странном поведении российских дипломатов в Афганистане

Общество 1 час назад

"Не думаю, что эти ограничения будут приняты". Депутат Шеин прокомментировал предложение повысить возраст при продаже алкоголя до 21 года

Политика 2 часа назад

Магомед Толбоев о трагедии в Афганистане: Шансов выжить, уцепившись за шасси нет - оторвет руки

Общество 2 часа назад

"Весь вопрос: какой формат теперь традиционный - онлайн или оффлайн?": В сети обсуждают начало учебного года

Общество 3 часа назад

"Это Россия!" Губернатор высмеял мэра за мытьё грунтовой дороги к его приезду

Общество 4 часа назад

В Шри-Ланке за использование колдовства в борьбе с Covid сняли с должности главу Минздрава

Общество 4 часа назад

В Топ-10 богатейших кандидатов в депутаты большинство мест заняли единороссы

Политика 4 часа назад

"Приглашают в эмиграцию, как Соболь": пресс-секретарю Навального ограничили свободу

Политика 4 часа назад

Посол России считает, гражданам Афганистана не нужно бояться прихода талибов к власти

Общество 5 часов назад

Министр просвещения: учебный год в вузах и школах начнется очно

Политика 6 часов назад

Захарова прокомментировала шокирующее видео падения афганцев с американского самолёта

Политика 6 часов назад

Саакашвили объяснил быстрое падение Кабула и предупредил о новых походах талибов*

Общество 7 часов назад

В Питере главного борца с коррупцией на таможне взяли с поличным на взятке

Общество 7 часов назад

Профессор Вяземский о предложении Минздрава: «Чушь собачья»

Общество 8 часов назад

В России выявили менее 21 тысячи случаев COVID-19, это минимум с конца июня

Политика 8 часов назад

Кремль не ожидал захвата Кабула. Там не считают, что власть талибов* будет сродни ИГИЛ**

Политика 8 часов назад

Главное к 16 августа: сводки из Афганистана, потопы на юге России, авто на газе зарегулировали до смерти

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика