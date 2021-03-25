"Ситуация для Москвы тревожная": политолог раскрыл риски захвата Афганистана для РФ

Стоит сразу отметить, что разделение властей в стране на религиозные и светские за последние 50 лет в Афганистане как-то не прижилось. Все события в этой стране повторяются с пугающей цикличностью. Так, в 1996 году талибы уже брали Кабул, причем тоже без боя. А в 1979 году СССР штурмовал дворец Амина, лидера революционеров того периода. Поэтому Соединенные Штаты (немногим ранее - Британия) и Советский Союз вот уже более 40 лет попеременно берут на себя это бремя. Но теперь, судя по всему, настало время Китая впервые выступить в незавидной для него роли сверхдержавы.

В России же вывод американского контингента с территории Афганистана восприняли с особенным энтузиазмом. Отступление называют бегством, сравнимым, разве что, со сдачей Вьетнама 46 лет тому назад. Сенатор Пушков, к примеру, назвал происходящее в Афганистане историческим реваншем, а любимый среди российских политиков бывший президент США Дональд Трамп сразу же призвал Байдена подать в отставку.

Многие при этом проводят параллели между Афганистаном и Украиной, дескать, американцы кинули афганцев на произвол судьбы, и в случае чего с украинцами они поступят так же. В общем и целом, есть ощущение, что Москва выиграла информационную войну с Вашингтоном в Афганистане, однако за границами России мало кто знает, что эта война вообще велась.