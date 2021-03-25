Белорусской бегунье Тимановской дали визу Польши. Она в посольстве, консул посадит её на самолет
Олимпийская бегунья, которую пытались похитить власти Беларуси, поедет из посольства в Польшу в сопровождении консула
Член олимпийской сборной Беларуси по легкой атлетике Кристина Тимановская вскоре отправится в Варшаву. Представительница МИД Польши Малгожата Казьмерска подтвердила информацию о выдаче визы спортсменке. Об этом сообщает глава Народного антикризисного управления Беларуси Павел Латушка.
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По его информации, сейчас г-жа Тимановская по-прежнему находится в посольстве Польши в Токио «под опекой польских дипломатов». Территорию дипкорпуса также дополнительно охраняют правоохранительные органы Японии.
Бегунью отвезут в аэропорт на автомобиле дипломатического представительства Польши в сопровождении польского консула в стране. Как отмечает Павел Латушка, помощь г-же Тимановской всё это время также оказывала местная белорусская диаспора.
Как ранее сообщал Sobesednik.ru, замглавы МИД Польши Мартин Пшидач обещал спортсменке гуманитарную визу, которая позволит ей заниматься в стране своей спортивной карьерой и дальше, «если она того пожелает». Её муж и ребенок уже покинули территорию Беларуси и находятся в Киеве.
Кристина Тимановская ранее раскритиковала действия чиновников Национального олимпийского комитета Беларуси, после чего её сняли с Олимпиады и пытались насильно вернуть обратно на родину. Благодаря вмешательству со стороны Международного олимпийского комитета и правоохранительных органов Японии, сделать этого представителям режима Александра Лукашенко не удалось.
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Рубрика: Политика