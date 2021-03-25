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Тимановская просит политического убежища в Польше. В Евросоюзе обсуждают этот вопрос

Тимановская попросила убежища в Польше. Такие предложения ей уже поступили и от ряда других стран ЕС, включая Францию

Фото: Facebook

Кристина Тимановская

Белорусская бегунья Кристина Тимановская уже написала прошение о предоставлении политического убежища в Польше. Ранее власти Польши и Чехии предложили спортсменке убежище и гуманитарную визу: «Она может свободно продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если того пожелает», — говорил Finantial Times замглавы МИД Марчин Пшидач.

О том, что Тимановская намерена укрыться от властей Беларуси в Польше, в эфире «Настоящего времени» сообщил глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин. «С ней все в порядке. Держится хорошо, понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и человека — оказаться под таким давлением», — пояснил он.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Республика с рядом своих коллег по Евросоюзу уже рассматривает возможность предоставления г-же Тимановской политического убежища: «Я думаю, это то, что может сделать Европа», — сказал он [цитата по ТАСС]. По его словам, произошедшее со спортсменкой является очередным подтверждением того факта, что Беларусь подвержена «контролю, цензуре, насилию, свойственным диктатуре».

Пока легкоатлетка находится в безопасности под присмотром властей Японии, куда прилетела для выступления на Олимпийских играх от Беларуси. Её поставили на дополнительное выступление в дистанции, к которой она не готовилась из-за недопуска других участниц соревнований, и Тимановская публично раскритиковала спортивных чиновников в соцсетях. После этого спортсменку сняли с Олимпиады и попытались насильно отправить назад в Беларусь, однако при содействии правоохранительных органов и представителей Международного олимпийского комитета (МОК) ей удалось остаться в Японии. Тимановская заявила, что теперь ей страшно возвращаться на родину из-за опасения репрессий.

МОК уже потребовал от Национального олимпийского комитета Беларуси исчерпывающих объяснений ситуации и не исключил, что страна при необходимости может быть подвергнута дополнительным санкциям.

*Телеканал «Настоящее время» объявлен в России «иностранным агентом».

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