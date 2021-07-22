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Япония покусилась на Гомельскую область: Шрайбман объяснил скандал с бегуньей из Беларуси

Скандала с атлеткой не было бы, подумай чиновники о последствиях. Но его раздули его на пустом месте, считает политолог

Фото: Instagram

Кристина Тимановская

Международный скандал с легкоатлеткой Кристиной Тимановской разгорелся в результате её эмоционального поста в Instagram, где она раскритиковала спортивных чиновников Беларуси за решения относительно выдвижения спортсменов на бег на разные дистанции в Токио. После этого власти Беларуси сняли её с Олимпиады и пытались насильно отправить обратно в Республику, чем взбудоражили всё мировую и спортивную общественность, структуры ООН и Международный олимпийский комитет.

Белорусский политический обозреватель Артем Шрайбман считает, что случись похожий случай в любой другой стране, за исключением, может быть, Китая, никто в мире даже не обратил бы на это внимания, «а в нашем случае всем даже в далекой Японии ясно, что может грозить Тимановской» в Беларуси.

Он объясняет, что сам скандал произошел не столько из-за слов спортсменки, сколько из-за отсутствия в белорусской политической системе «привычки самоконтроля, внутренних сдержек и остатков терпимости к критике». Система, по его мнению, более не занимается оценкой рисков своих действий, а единственный оставшийся способ реакции:

«Гасить любой ценой то, что может вызвать гнев Первого [Александра Лукашенко], а если гнев вызван — гасить с удвоенной силой».

Шрайбман на уровне гипотезы и в пределах своего понимания работы властного механизма Беларуси воссоздает последовательность действий, раздувших международный скандал из «абсолютно незначительного эпизода»: сперва Тимановская жалуется на ошибку чиновников, затем её слова независимо подхватывают протестно настроенные Telegram-каналы, а после система пропаганды начинает действовать по привычному для себя сценарию: «Телевизор работает в режиме мочить все, что подхватывают ТГ-каналы, в итоге Тимановская — антигерой всех новостных выпусков госТВ».

Дальше, по его логике, из телевизора о случившемся узнает Лукашенко и требует отстранить Тимановскую от участия в Олимпиаде и вернуть в Беларусь, что незамедлительно пытаются выполнить чиновники, но из-за утечки информации и неудачной выдумки о «нестабильном эмоциональном состоянии» легкоатлетки, историю подхватывают мировые СМИ, а Беларусь становится на грани вылета из МОК и рискует получить новые санкции в сфере спорта.

«Готов поспорить, если так произойдет, следующая стадия — разговоры про заготовленную провокацию и купленную заранее Тимановскую. Опять же, подозрительная фамилия [фамилия Кристины Тимановской лишь в одной букве отличается от фамилии лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, — прим. ред.]. И все это как часть гибридной войны после того, как блицкриг не удался. А все, чтобы Польше отошла Гродненская область. Или теперь Японии — Гомельская?» — задается Шрайбман риторическим вопросом, не скрывая своей иронии к заявлениям белорусских госСМИ.
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