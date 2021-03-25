Муж бегуньи Тимановской уехал из Беларуси на Украину

После скандала с участием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на Олимпийских играх в Токио ее муж Арсений Зданевич уехал из Беларуси на Украину в Киев.

«Все верно, я действительно покинул Белоруссию. Куда? В Киев, но подробной информации не предоставлю», — сказал Зданевич газете «Спорт-Экспресс».

Скандал произошел после того как Тимановская публично раскритиковала спортивных чиновников Беларуси в соцсетях. После этого легкоатлетку сняли с Олимпиады и попытались насильно отправить назад в Беларусь, однако при содействии правоохранительных органов и представителей Международного олимпийского комитета (МОК) ей удалось остаться в Японии. Тимановская заявила, что теперь ей страшно возвращаться на родину из-за опасения репрессий.

Позже Кристина Тимановская написала прошение о предоставлении политического убежища в Польше, в Евросоюзе также рассматривают этот вопрос. Сейчас она находится в безопасности под присмотром властей Японии.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что произошедшее со спортсменкой является очередным подтверждением того факта, что Беларусь подвержена «контролю, цензуре, насилию, свойственным диктатуре».