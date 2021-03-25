Муж бегуньи Тимановской уехал из Беларуси на Украину
Тимановская раскритиковала белорусских чиновников, после чего ее попытались насильно отправить в Беларусь
После скандала с участием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на Олимпийских играх в Токио ее муж Арсений Зданевич уехал из Беларуси на Украину в Киев.
«Все верно, я действительно покинул Белоруссию. Куда? В Киев, но подробной информации не предоставлю», — сказал Зданевич газете «Спорт-Экспресс».
Скандал произошел после того как Тимановская публично раскритиковала спортивных чиновников Беларуси в соцсетях. После этого легкоатлетку сняли с Олимпиады и попытались насильно отправить назад в Беларусь, однако при содействии правоохранительных органов и представителей Международного олимпийского комитета (МОК) ей удалось остаться в Японии. Тимановская заявила, что теперь ей страшно возвращаться на родину из-за опасения репрессий.
Позже Кристина Тимановская написала прошение о предоставлении политического убежища в Польше, в Евросоюзе также рассматривают этот вопрос. Сейчас она находится в безопасности под присмотром властей Японии.
Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что произошедшее со спортсменкой является очередным подтверждением того факта, что Беларусь подвержена «контролю, цензуре, насилию, свойственным диктатуре».
Теги: #Кристина Тимановская, #Беларусь
Рубрика: Общество